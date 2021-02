Jorge Rial se despide de Intrusos

Tras varias semanas de ausencia en la conducción de Intrusos, Jorge Rial reapareció en vivo en el ciclo de América y se refirió a su continuidad en el programa y en el canal, con el fin de terminar con las especulaciones. Además, habló de su futuro al mando de un magazine en el prime time de la emisora.

“Gracias por la preocupación de los colegas por saber cuál es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos, no me voy de América. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: Intrusos”, había adelantado el periodista en las últimas horas del martes. Durante el tiempo en que no estuvo, Adrián Pallares fue el anfitrión del ciclo de espectáculos. “Ansiosos porque vamos a escuchar toda la verdad”, dijo el conductor con Rodrigo Lussich al comenzar la emisión del miércoles, y Rial interrumpió: “¿No me van a saludar, boludos? Estoy viendo en el chat todo lo que van a decir”.

Luego, explicó: “De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”. “Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, dijo, y aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer antes.

