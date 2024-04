Cómo sigue las salud de Víctor Heredia

En las últimas horas una información preocupó a la industria musical luego de que trascendiera la versión de que el reconocido cantante de música popular, Víctor Heredia, fue internado de urgencia.

Explicaron los motivos por los que el intérprete quedó internado este martes a la noche en la Trinidad de San Isidro, donde lo acompaña su pareja, Marisa. “Se fue a hacer ver porque se sentía mal y lo dejaron en observación. Tiene un principio de neumonía que, a su vez, le produjo una arritmia”, explicaron.

Si bien desde la institución médica no se darán partes médicos a pedido de la familia, este medio pudo confirmar que en la actualidad se encuentra internado en terapia intensiva, estable y sigue con algún signo de insuficiencia cardíaca”.

Cabe destacar que alrededor de las 11 y media de la mañana de este jueves, a través de las redes sociales del artista, llevaron tranquilidad a sus seguidores. En primer lugar, Víctor dejó un mensaje escrito expresándose y agradeciendo a aquellos que le desearon lo mejor.

“Gracias por todos los afectuosos deseos para mí recuperación. Los quiero. Un abrazo infinito para todos ustedes”, dice el texto que dejó en su perfil de Instagram. Además, a través de las historias de esa misma red social compartieron un flyer informativo el cual anuncia que el próximo 19 de mayo se llevará a cabo la segunda edición del Festival Patria en donde, al igual que otros artistas, Víctor estará presente. Una clara señal de que en breve, el músico estará otra vez en el ruedo con su clásico repertorio popular.

El documental de Víctor Heredia

En octubre de 2023 se estrenó en todos los cines del país Quiero volverme tiempo, el documental dedicado a la vida y obra del cantante el cual contó con testimonios de artistas como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Ricardo Flecha, Roberto Márquez (del grupo chileno Illapu), Isabel Parra, León Gieco, Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Abel Pintos, entre otros.

Con respecto al film en sí, el largometraje desanda el camino de una vida, pero también el derrotero de una generación y los cambios sociales en América Latina. Es el diario de un artista —músico, escritor, pintor aficionado, hincha de Boca—, que no solo está comprometido con la realidad y los cambios históricos de su país, sino que reivindica esa identidad de los pueblos originarios de América Latina.

No sólo están sus canciones, que son disparadores narrativos del guión y de ese viaje por su vida, que dan una dimensión de Heredia como compositor, sino también aquellas palabras de otros creadores inspirados por su obra. Un dato curioso es que cuando el director, Maximiliano González, le propuso hacer esta película a Víctor en 2016, él no estaba muy convencido: “Esto de asistir a tu sepelio en vida no me gustaba”, le dijo a Infobae Cultura en su momento y largó una carcajada. Finalmente, el músico, con algunas premisas previas, decidió sumarse al proyecto cuando vio el trabajo del director en películas como Lejos de Pekín (2020) y series para televisión como Las palomas y las bombas.

“Hizo documentales muy interesantes y cuando me planteo el guión me gustó”, contó. Fue así que decidió abrir el libro de su historia familiar: el origen de sus padres, la vida en Paso del Rey cuando todavía había campo y lagunas, el recorrido por los lugares de su infancia, la estación de tren donde se inspiró para escribir “El viejo Matías”, el patio donde jugaba con su hermana María Cristina, desaparecida por la última dictadura militar, las amenazas de muerte de la triple A, los años de exilio, el regreso al país.