En el marco del Día Internacional del Libro, la red de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformará en un enorme escenario cultural para fomentar la lectura y sorprender a los miles de usuarios que transitan diariamente bajo tierra.

En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura porteño y la Generalitat de Catalunya, el epicentro de los festejos será este jueves 23 de abril, con una jornada repleta de sorpresas y una multitudinaria suelta de libros en el Subte.

Horarios y actividades en la estación Plaza Italia (Línea D)

La Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura eligió la emblemática estación Plaza Italia (Línea D) como sede principal del evento.

La actividad central será la suelta gratuita de ejemplares al mediodía (12:00 hs), con el objetivo de acercar la lectura a los pasajeros durante sus trayectos urbanos. El evento contará con la participación especial de la periodista y promotora cultural Cecilia Bona, creadora de la reconocida plataforma «Por qué leer».

Pero las sorpresas no terminan ahí. A partir de las 14:00 horas, los usuarios que viajen en la red podrán toparse de imprevisto con tres figuras legendarias de la literatura universal y local:

El Principito

Don Quijote de la Mancha

Martín Fierro

Estos personajes irrumpirán en andenes y vagones interactuando con los pasajeros, recitando extractos célebres de sus respectivas obras e invitando a hacer una pausa cultural en el medio de la rutina laboral.

Juegos interactivos y la Bibliosubte

Además de las actividades presenciales en Plaza Italia, desde este mismo jueves y hasta el 11 de mayo (acompañando el calendario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires), las 370 pantallas distribuidas en todas las estaciones de la red proyectarán trivias literarias interactivas.

A su vez, desde SBASE recordaron a los usuarios que la lectura en el subte no se limita a este evento anual. Los pasajeros tienen a su disposición la Bibliosubte (ubicada en la estación Plaza de Mayo de la Línea A), un espacio que ofrece un catálogo de más de 150 títulos físicos para préstamo gratuito.

Para los amantes de lo digital, las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán (Línea D), junto con la Galería Obelisco Norte, cuentan con «bibliotecas virtuales» desde las cuales se pueden descargar más de 200 libros gratuitos a los dispositivos móviles escaneando los códigos QR.