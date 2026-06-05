A veces, la rutina diaria nos hace pasar por alto la inmensa riqueza cultural que nos rodea. Es muy común transitar durante años por las mismas calles y conocer de vista el Cine York o el Museo de la Ciudad, pero desconocer por completo los secretos y orígenes que esconden sus paredes. Para desandar ese camino y conectar a los vecinos con su propio patrimonio, el Municipio de Vicente López propone una nueva recorrida guiada en Olivos.

Tras el éxito de la edición realizada semanas atrás en la localidad de Munro, la iniciativa municipal se traslada ahora a uno de los polos más emblemáticos del distrito, invitando a los curiosos a sumergirse en la historia local.

Cronograma y lugares a visitar

El evento está programado para el próximo sábado 13 de junio y propone una caminata relajada pero llena de información y anécdotas, ideal tanto para vecinos de toda la vida como para quienes deseen hacer turismo de cercanía.

Los detalles de la jornada son los siguientes:

Horario de inicio: La caminata comenzará puntualmente a las 15:00 horas.

La caminata comenzará puntualmente a las 15:00 horas. Duración: El trayecto a pie tendrá una extensión aproximada de dos horas.

El trayecto a pie tendrá una extensión aproximada de dos horas. Puntos destacados: El itinerario incluye visitas guiadas por el icónico Cine York, la histórica Plaza Vicente López y Planes, y las instalaciones del Museo de la Ciudad de Vicente López, entre otros rincones sorpresa.

Cómo asegurar tu lugar en la caminata

La propuesta cultural es de carácter totalmente gratuito, pero cuenta con cupos limitados para garantizar la comodidad y la calidad de la experiencia durante el trayecto.

Quienes deseen participar de esta inmersión histórica deberán asegurar su lugar completando un formulario de inscripción electrónico provisto por el Municipio. Allí se solicitarán los datos personales básicos y, una vez inscriptos, los organizadores se contactarán para informar el punto de encuentro exacto y los detalles finales de la recorrida. Cabe destacar que la actividad es al aire libre, por lo que se suspenderá en caso de lluvia.