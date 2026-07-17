El Gobierno de la Ciudad avanza a paso firme con la segunda etapa de la puesta en valor del Parque de la Estación, ubicado en la Comuna 3. Esta intervención integral tiene como objetivo principal recuperar el Monumento a las Víctimas de Cromañón, renovar el anfiteatro y mejorar diversos sectores de uso cotidiano, respetando estrictamente el diseño original del predio y el trabajo conjunto realizado previamente con vecinos y familiares.

Obras en el anfiteatro y el Monumento a Cromañón

Actualmente, las cuadrillas se encuentran ejecutando tareas de pintura, hidrolavado y la reparación integral del cerramiento del anfiteatro.

En simultáneo, se está llevando a cabo un trabajo sumamente sensible y esperado: la recuperación del sector del Monumento a las Víctimas de Cromañón. Las tareas en este espacio de memoria incluyen la reposición de placas conmemorativas y la limpieza profunda y restauración de «El Faro».

Renovación del equipamiento urbano y deportivo

Para combatir el deterioro generado por el uso intensivo y algunos hechos de vandalismo, la intervención también comprende mejoras en la infraestructura recreativa del parque. Entre las refacciones más destacadas se encuentran:

Cancha de básquet: Recambio de los tableros por materiales más resistentes y adecuados.

Recambio de los tableros por materiales más resistentes y adecuados. Mobiliario: Sustitución de los durmientes en los bancos que se encontraban en mal estado y reparación de mesas deterioradas.

Sustitución de los durmientes en los bancos que se encontraban en mal estado y reparación de mesas deterioradas. Juegos: Restauración de los clásicos tableros de ajedrez revestidos con venecitas.

Restauración de los clásicos tableros de ajedrez revestidos con venecitas. Higiene y entorno: Instalación de nuevos cestos de basura y la incorporación de vegetación nativa para embellecer el paisaje.

Un espacio consensuado con la comunidad

Esta nueva puesta en valor representa la continuidad de los trabajos iniciados a principios de año, cuando durante el mes de enero se completó una mejora integral del espacio público que incluyó la instalación de juegos infantiles innovadores y temáticos.

Las mejoras actuales fueron definidas a partir de un relevamiento exhaustivo de las zonas más castigadas, siempre con la premisa de no alterar la identidad del Parque de la Estación, un sitio construido de manera participativa con la comunidad.

Con esta segunda etapa, se busca garantizar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de un entorno más seguro, cuidado y accesible, consolidando al parque como un pilar fundamental para el encuentro, la memoria, la recreación y la convivencia en la Ciudad.