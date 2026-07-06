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El mercado inmobiliario porteño cerró la primera mitad del año con nuevas variaciones. Según un reciente informe elaborado por el portal Zonaprop, los alquileres en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) registraron una suba del 1,4% durante el mes de junio, acumulando un incremento total del 15,7% en el primer semestre de 2026.
Un dato relevante que arroja el estudio es que el aumento de los alquileres en CABA se ubicó de forma moderada por debajo de la inflación registrada en el mismo período, la cual alcanzó el 17,1%.
La búsqueda de vivienda sigue siendo un desafío económico para los inquilinos porteños. De acuerdo con el relevamiento, los precios medios mensuales para los distintos tipos de departamentos se configuran de la siguiente manera:
El valor de los alquileres en CABA presenta una fuerte disparidad dependiendo de la comuna y la zona geográfica. El corredor norte y la zona ribereña continúan liderando los precios máximos del mercado, mientras que el sur y el oeste de la Ciudad agrupan las alternativas más económicas.
Los barrios más caros:
Los barrios más baratos:
El informe de Zonaprop no solo analizó los alquileres en CABA, sino también el comportamiento del mercado de compraventa de inmuebles. En este segmento, el precio promedio del metro cuadrado se ubicó en US$ 2.467, acumulando una leve suba del 0,7% en lo que va del año.
Para quienes buscan comprar, los valores promedios de referencia son:
Finalmente, el estudio destacó un dato clave para los inversores. Paradójicamente, los barrios más económicos y del sur porteño —como Lugano, Nueva Pompeya y La Boca— son los que ofrecen la mayor rentabilidad para quienes compran propiedades con el objetivo de destinarlas al mercado locativo. Por el contrario, los distritos más costosos (Puerto Madero, Palermo y Núñez) presentan los retornos de inversión más bajos de la Ciudad.