El mercado inmobiliario porteño cerró la primera mitad del año con nuevas variaciones. Según un reciente informe elaborado por el portal Zonaprop, los alquileres en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) registraron una suba del 1,4% durante el mes de junio, acumulando un incremento total del 15,7% en el primer semestre de 2026.

Un dato relevante que arroja el estudio es que el aumento de los alquileres en CABA se ubicó de forma moderada por debajo de la inflación registrada en el mismo período, la cual alcanzó el 17,1%.

¿Cuánto cuestan en promedio los alquileres en CABA?

La búsqueda de vivienda sigue siendo un desafío económico para los inquilinos porteños. De acuerdo con el relevamiento, los precios medios mensuales para los distintos tipos de departamentos se configuran de la siguiente manera:

Monoambiente: $755.935 por mes.

$755.935 por mes. Dos ambientes: $860.106 por mes.

$860.106 por mes. Tres ambientes: $1.156.992 por mes.

El mapa de precios: los barrios más caros y más accesibles

El valor de los alquileres en CABA presenta una fuerte disparidad dependiendo de la comuna y la zona geográfica. El corredor norte y la zona ribereña continúan liderando los precios máximos del mercado, mientras que el sur y el oeste de la Ciudad agrupan las alternativas más económicas.

Los barrios más caros:

Puerto Madero: Mantiene su histórico liderazgo de exclusividad con un valor promedio de $1.260.640. Núñez: $980.640 mensuales. Palermo: $956.700 mensuales.

Los barrios más baratos:

Villa Lugano: $658.410 por mes. Nueva Pompeya: $701.646 por mes. Versalles: $702.814 por mes.

Mercado de compraventa y rentabilidad

El informe de Zonaprop no solo analizó los alquileres en CABA, sino también el comportamiento del mercado de compraventa de inmuebles. En este segmento, el precio promedio del metro cuadrado se ubicó en US$ 2.467, acumulando una leve suba del 0,7% en lo que va del año.

Para quienes buscan comprar, los valores promedios de referencia son:

Monoambiente: US$ 108.337

US$ 108.337 Dos ambientes: US$ 130.785

US$ 130.785 Tres ambientes: US$ 179.619

Finalmente, el estudio destacó un dato clave para los inversores. Paradójicamente, los barrios más económicos y del sur porteño —como Lugano, Nueva Pompeya y La Boca— son los que ofrecen la mayor rentabilidad para quienes compran propiedades con el objetivo de destinarlas al mercado locativo. Por el contrario, los distritos más costosos (Puerto Madero, Palermo y Núñez) presentan los retornos de inversión más bajos de la Ciudad.