Buenos Aires, 05/08/2026, edición Nº 5012

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Sándwiches y cafés en Buenos Aires: un recorrido por los bares históricos porteños

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Buenos Aires tiene una forma muy particular de contar su historia, haciéndolo muchas veces desde una taza de café o un tostado en una mesa clásica. La Ciudad reconoce oficialmente como Bares Notables a aquellos espacios que se destacaron por su antigüedad, su arquitectura o su relevancia cultural a lo largo de los años. En estas mesas se sentaron músicos, escritores, actores y políticos que los utilizaron como punto de encuentro y creación.

A continuación, repasamos algunos de los cafés históricos más emblemáticos de la ciudad para visitar:

Café Tortoni: el clásico de Avenida de Mayo

  • El Café Tortoni está ubicado en la Avenida de Mayo 825, en el barrio de Monserrat.
  • Fue fundado en 1858, por lo que es considerado el café más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Su identidad está fuertemente ligada a la bohemia, la literatura y el tango.
  • Por sus mesas pasaron figuras históricas como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Federico García Lorca, Luigi Pirandello, Arthur Rubinstein y Carlos Gardel.
  • En su carta se destacan opciones tradicionales como el chocolate con churros, el café con leche, el submarino y los tostados mixtos.

Las Violetas: vitrales y abundancia en Almagro

  • Esta imponente confitería se encuentra en la Avenida Rivadavia 3899, en el barrio de Almagro.
  • Abrió sus puertas oficialmente el 21 de septiembre de 1884.
  • Su arquitectura resalta por la presencia de boiserie, coloridos vitrales, mármoles italianos y muebles traídos desde París.
  • Fue frecuentada por personalidades de la cultura argentina como la escritora y vecina del barrio Alfonsina Storni, Roberto Arlt e Irineo Leguisamo.
  • Su principal atractivo gastronómico son las meriendas abundantes, con grandes fuentes dulces y saladas que suelen generar filas de clientes por las tardes.
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London City: literatura en el centro porteño

  • Este mítico bar se sitúa en la Avenida de Mayo 599, a muy pocas cuadras de la histórica Plaza de Mayo.
  • Fue inaugurado como café en el año 1954.
  • Funcionó como refugio constante para poetas, artistas, políticos y periodistas.
  • El escritor Julio Cortázar solía sentarse en sus mesas, lugar donde escribió la novela «Los Premios» que fue publicada en 1960.
  • Es una parada ideal para pedir un café con medialunas, alfajores o tostados mientras se recorre el Casco Histórico.

Paulín, El Federal y La Poesía

  • Paulín está ubicado en Sarmiento 635 y se consolidó desde 1988 como un bar histórico del Microcentro porteño.
  • El Gobierno de la Ciudad lo destaca como el lugar que ofrece los mejores sándwiches de Buenos Aires, con opciones como peceto, milanesa y tortilla.
  • Su marca registrada son los «platos voladores», una práctica en la que los platos se deslizan sobre la barra para agilizar el servicio en las horas pico del almuerzo.
  • En el barrio de San Telmo destacan El Federal, que funciona en un edificio del siglo XIX, y La Poesía, ubicado en la calle Chile 502.
  • Estos clásicos bares del sur de la Ciudad son ideales para disfrutar de café cortado, vermut, picadas, tortillas y platos tradicionales de bodegón.
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