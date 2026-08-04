Buenos Aires tiene una forma muy particular de contar su historia, haciéndolo muchas veces desde una taza de café o un tostado en una mesa clásica. La Ciudad reconoce oficialmente como Bares Notables a aquellos espacios que se destacaron por su antigüedad, su arquitectura o su relevancia cultural a lo largo de los años. En estas mesas se sentaron músicos, escritores, actores y políticos que los utilizaron como punto de encuentro y creación.

A continuación, repasamos algunos de los cafés históricos más emblemáticos de la ciudad para visitar:

Café Tortoni: el clásico de Avenida de Mayo

El Café Tortoni está ubicado en la Avenida de Mayo 825, en el barrio de Monserrat.

Fue fundado en 1858, por lo que es considerado el café más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.

Su identidad está fuertemente ligada a la bohemia, la literatura y el tango.

Por sus mesas pasaron figuras históricas como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Federico García Lorca, Luigi Pirandello, Arthur Rubinstein y Carlos Gardel.

En su carta se destacan opciones tradicionales como el chocolate con churros, el café con leche, el submarino y los tostados mixtos.

Las Violetas: vitrales y abundancia en Almagro

Esta imponente confitería se encuentra en la Avenida Rivadavia 3899, en el barrio de Almagro.

Abrió sus puertas oficialmente el 21 de septiembre de 1884.

Su arquitectura resalta por la presencia de boiserie, coloridos vitrales, mármoles italianos y muebles traídos desde París.

Fue frecuentada por personalidades de la cultura argentina como la escritora y vecina del barrio Alfonsina Storni, Roberto Arlt e Irineo Leguisamo.

Su principal atractivo gastronómico son las meriendas abundantes, con grandes fuentes dulces y saladas que suelen generar filas de clientes por las tardes.

London City: literatura en el centro porteño

Este mítico bar se sitúa en la Avenida de Mayo 599, a muy pocas cuadras de la histórica Plaza de Mayo.

Fue inaugurado como café en el año 1954.

Funcionó como refugio constante para poetas, artistas, políticos y periodistas.

El escritor Julio Cortázar solía sentarse en sus mesas, lugar donde escribió la novela «Los Premios» que fue publicada en 1960.

Es una parada ideal para pedir un café con medialunas, alfajores o tostados mientras se recorre el Casco Histórico.

Paulín, El Federal y La Poesía