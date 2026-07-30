Finalmente, la superestrella española Rosalía llegó a la ciudad de Buenos Aires, despertando tanta expectativa por sus inminentes shows como atención por la reciente polémica en redes sociales. La creadora del exitoso LUX Tour aterrizó durante la madrugada de este jueves, de cara a las cuatro funciones con entradas totalmente agotadas que brindará en el Movistar Arena de Villa Crespo.

Un aterrizaje de madrugada y logística reforzada

La llegada de Rosalía fue mantenida en estricta reserva. Su vuelo privado, directo desde Chile, aterrizó en el FBO del aeropuerto de Ezeiza cerca de las 2:30 de la mañana. Si bien originalmente se preveía su llegada a San Fernando, este no pudo ser utilizado ya que no brinda servicios en horario nocturno.

La logística implementada incluyó medidas poco habituales que evidencian el nivel de protección dispuesto para la artista:

Apenas finalizado su último show en Chile, la cantante fue trasladada directamente al aeropuerto.

Viajó en un avión privado de fuselaje blanco acompañado de apenas seis integrantes de su equipo más íntimo, asegurando el hermetismo.

En la pista de Ezeiza la aguardaban combis, camionetas exclusivas, vehículos para el staff recién llegado, unidades de seguridad adicionales y un transporte específico para el equipaje.

El operativo continuó por tierra con escolta de motos policiales y un cerco de seguridad cerrado, diseñado para evitar posibles episodios incómodos tras las tensiones recientes en internet. Actualmente, la cantante descansa en un exclusivo hotel porteño. Vestida con prendas oscuras y capucha, Rosalía cruzó la terminal escoltada en todo momento, manteniendo una actitud serena.

La polémica previa y la reacción en redes

El arribo a suelo argentino se da en un clima particular. Días atrás, luego de la final del Mundial 2026, Rosalía generó revuelo al repostear un video de Mía Khalifa que contenía comentarios en contra de la Selección argentina.

Frente a la rápida y masiva reacción del público local, la española no tardó en retractarse y explicar la situación a través de sus historias de Instagram. «Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón», expresó acompañando el texto con emojis de arrepentimiento. Minutos más tarde, reforzó su mensaje publicando un corazón rojo junto a la frase: «Solo tengo amor x Argentina».

Lo que dejó su paso por Chile y lo que viene en el LUX Tour

Durante su paso por el país trasandino, Rosalía cumplió con sus compromisos y disfrutó de la ciudad de Santiago: firmó autógrafos a decenas de fans en la puerta de su hotel, cenó sushi y visitó una librería donde adquirió literatura de autores locales. Uno de los momentos más comentados de la etapa chilena del LUX Tour fue la realización del ya clásico «confesionario», un segmento del show donde la artista invita al escenario a figuras locales para que revelen anécdotas amorosas.

Ahora, toda la atención está puesta en sus presentaciones en el escenario de Villa Crespo, que tendrán lugar el sábado 1, y los días 2, 4 y 6 de agosto. A pesar de las recientes controversias virtuales, el fenómeno Rosalía se mantiene intacto y miles de fanáticos porteños ya están listos para recibirla en lo que promete ser uno de los eventos musicales del año en la Ciudad.