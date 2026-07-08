El plan integral de obras en Autopista Dellepiane sigue transformando la fisonomía y la dinámica del tránsito porteño. En las últimas horas, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, en conjunto con Autopistas Urbanas (AUSA), puso en funcionamiento un nuevo acceso hacia la provincia y confirmó modificaciones en los recorridos de transporte público para mejorar la seguridad vial.

Estos avances se dan en el marco de una reconfiguración total de la traza, que dejó atrás las históricas cabinas de peaje manual para darle paso al cobro automático.

Obras en Autopista Dellepiane: nuevo acceso hacia General Paz

Desde este lunes, los conductores ya pueden utilizar el nuevo ingreso ubicado en la intersección de la flamante colectora Norte y la avenida Piedrabuena. Este acceso estratégico permite una incorporación directa a la autopista en sentido hacia la Avenida General Paz, la Autopista Riccheri y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Esta mejora fue posible gracias a la reciente inauguración de la colectora Norte (entre las calles Timoteo Gordillo y Piedrabuena). La nueva traza de dos carriles, donde se debe circular a una máxima de 40 km/h, eliminó una interrupción histórica, dándole continuidad a un sector que antes finalizaba abruptamente a 600 metros de la General Paz.

Cambios en el recorrido de colectivos

Como parte de la reorganización derivada de las obras en Autopista Dellepiane, tres líneas de transporte público de pasajeros modificaron su circulación:

Líneas afectadas: 56, 86 y 193.

56, 86 y 193. Nuevo recorrido: Las unidades dejaron de detenerse sobre la traza principal de la autopista y comenzaron a utilizar la nueva colectora Norte.

Las unidades dejaron de detenerse sobre la traza principal de la autopista y comenzaron a utilizar la nueva colectora Norte. Nuevas paradas: Se instalaron refugios específicos sobre la colectora para facilitar el ascenso y descenso seguro de los pasajeros.

El objetivo central de esta medida es evitar que los colectivos frenen en los carriles de alta velocidad, ordenando el tránsito y reduciendo drásticamente el riesgo de accidentes.

El adiós definitivo a las barreras: funciona el sistema Free Flow

El hito más esperado de las obras en Autopista Dellepiane se concretó durante este fin de semana: quedó operativa la nueva traza en sentido a la provincia sin cabinas de peaje. (El mes pasado ya se había habilitado la mano hacia el Centro).

Ahora, los vehículos circulan por tres carriles continuos a una velocidad máxima de 60 km/h en ese sector. La eliminación física de las cabinas forma parte del sistema Free Flow, que cobra el peaje de manera automática mediante TelePASE a través de un pórtico de lectura instalado sobre la Autopista 25 de Mayo (a la altura de la calle Culpina).

Con esta inauguración, la Autopista Dellepiane dejó de ser la última arteria porteña en conservar peajes manuales. Actualmente, toda la red administrada por AUSA funciona bajo la modalidad Free Flow, garantizando viajes sin detenciones, menos maniobras bruscas y una circulación mucho más fluida y segura.