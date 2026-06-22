Buenos Aires, 23/06/2026, edición Nº 4969

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La Policía de la Ciudad rescató a 10 víctimas de explotación sexual y clausuró una falsa casa de masajes en Caballito

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En un importante operativo contra la trata de personas, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron desbaratar un centro de explotación sexual que funcionaba bajo la fachada de una casa de masajes en el barrio porteño de Caballito. Durante el allanamiento, las autoridades rescataron a 10 mujeres y detuvieron a la encargada de regentear el establecimiento clandestino.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Beauchef al 500. Allí, personal de la División Trata de Personas de la fuerza porteña procedió a la clausura del lugar y a la detención de una mujer de nacionalidad paraguaya, señalada como la principal responsable de administrar el negocio ilícito.

El inicio de la investigación tras una denuncia anónima

La causa se originó hace un par de meses, específicamente el 16 de abril de 2026, a raíz de una alerta que advertía sobre movimientos sospechosos en la propiedad. La denuncia anónima señalaba que en ese supuesto centro de masajes se explotaba sexualmente a distintas mujeres, evidenciado por el constante ingreso y egreso de hombres al lugar durante todo el día.

A partir de esta información, la Justicia dio intervención a la División Trata de Personas, cuyos efectivos comenzaron a realizar exhaustivas tareas investigativas de campo. Los trabajos de inteligencia permitieron verificar los hechos denunciados y confirmar la configuración de delitos vinculados a la trata de personas y la promoción de la explotación sexual, lo que derivó en la orden de allanamiento dictada por el juzgado de turno para poner a resguardo a las víctimas y clausurar el recinto.

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