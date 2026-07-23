Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para uno de los eventos más esperados de la temporada. El próximo 25 de julio, el Parque de la Floralis Genérica (ubicado en la Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta) será el escenario principal de la edición de invierno del Festival Ciudad Joven, una propuesta integral que combinará entretenimiento, música y gastronomía bajo las estrellas.
El evento, que se destaca por ofrecer entrada totalmente gratuita, promete ser el punto de encuentro ideal para miles de jóvenes que buscan disfrutar del espacio público porteño con propuestas de primer nivel.
La jornada está diseñada para ofrecer actividades variadas durante todo el día, abarcando las principales tendencias del entretenimiento actual:
El plato fuerte de la jornada llegará hacia el final del día con el desembarco de la reconocida Fiesta Bresh. Conocida mundialmente por su ambiente festivo, su estética colorida y su lema de «la fiesta más linda del mundo», será la encargada de hacer bailar a todos los presentes al ritmo del reggaetón, pop, cumbia y los hits del momento.
Al tratarse de un evento al aire libre y con entrada liberada, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurarse un buen lugar y disfrutar cómodamente de todas las instalaciones que ofrece el festival.