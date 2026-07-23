Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para uno de los eventos más esperados de la temporada. El próximo 25 de julio, el Parque de la Floralis Genérica (ubicado en la Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta) será el escenario principal de la edición de invierno del Festival Ciudad Joven, una propuesta integral que combinará entretenimiento, música y gastronomía bajo las estrellas.

El evento, que se destaca por ofrecer entrada totalmente gratuita, promete ser el punto de encuentro ideal para miles de jóvenes que buscan disfrutar del espacio público porteño con propuestas de primer nivel.

¿Qué vas a encontrar en el Festival Ciudad Joven?

La jornada está diseñada para ofrecer actividades variadas durante todo el día, abarcando las principales tendencias del entretenimiento actual:

Zonas de Gaming: Espacios interactivos dedicados a los videojuegos y los deportes electrónicos para jugar y competir.

Espacios interactivos dedicados a los videojuegos y los deportes electrónicos para jugar y competir. Patio Gastronómico: Un sector exclusivo con una amplia variedad de food trucks que ofrecerán desde comidas rápidas hasta opciones más elaboradas para almorzar o cenar en el lugar.

Un sector exclusivo con una amplia variedad de food trucks que ofrecerán desde comidas rápidas hasta opciones más elaboradas para almorzar o cenar en el lugar. DJs en vivo: Diferentes artistas se irán rotando en el escenario principal para musicalizar la tarde y preparar el clima para el gran cierre.

El gran cierre: Fiesta Bresh bajo las estrellas

El plato fuerte de la jornada llegará hacia el final del día con el desembarco de la reconocida Fiesta Bresh. Conocida mundialmente por su ambiente festivo, su estética colorida y su lema de «la fiesta más linda del mundo», será la encargada de hacer bailar a todos los presentes al ritmo del reggaetón, pop, cumbia y los hits del momento.

Al tratarse de un evento al aire libre y con entrada liberada, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurarse un buen lugar y disfrutar cómodamente de todas las instalaciones que ofrece el festival.