El centro de preservación ferroviaria sumó una nueva estrella a su valiosa exposición. Se trata del histórico coche presidencial OF3, un vehículo de invaluable peso cultural que supo trasladar a mandatarios de la talla de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, y que recientemente fue retirado de su exhibición en el predio de Tecnópolis.

Actualmente, la unidad ya se encuentra en las instalaciones del Ferroclub de Remedios de Escalada, ubicado en la calle 29 de Septiembre 3675, en el partido de Lanús. En este predio, los especialistas le brindarán un tratamiento de cuidado y restauración acorde a su enorme valor patrimonial.

Historia y lujo sobre rieles: los detalles del coche OF3

El coche presidencial OF3 es una verdadera joya del diseño de principios del siglo XX que refleja el esplendor de la época. Entre sus datos históricos más destacados se encuentran:

Fabricación: Fue construido por la reconocida firma internacional Metropolitan Amalgamated Railway & Wagon Co.

Fue construido por la reconocida firma internacional Metropolitan Amalgamated Railway & Wagon Co. Propósito original: Su creación estuvo destinada exclusivamente a participar en la gran exposición ferroviaria del centenario, celebrada en el año 1910.

Su creación estuvo destinada exclusivamente a participar en la gran exposición ferroviaria del centenario, celebrada en el año 1910. Traspaso al Estado: Tras finalizar la exhibición, el vehículo fue obsequiado al Estado Nacional para su uso oficial.

Durante sus años de servicio, el vagón se destacó por contar con amplias comodidades y elegantes detalles de confort, acordes a la alta jerarquía de sus pasajeros. A lo largo de su historia operativa, transportó a figuras centrales de la política argentina, incluyendo a los presidentes Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Juan Domingo Perón.

Próximas exhibiciones para el público

Con la llegada del vagón presidencial, el Ferroclub de Remedios de Escalada enriquece aún más su recorrido histórico. Se espera que esta nueva incorporación sea una de las principales atracciones durante los tradicionales eventos de puertas abiertas que organiza la institución.

Fechas emblemáticas como el 25 de Mayo y el Día de las Infancias suelen ser los momentos elegidos para que el predio cobre vida. En esas jornadas, las viejas locomotoras vuelven a encenderse y los vagones abren sus puertas, permitiendo que tanto chicos como grandes disfruten de un viaje interactivo por la historia ferroviaria del país.