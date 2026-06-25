Con el objetivo de sumar alternativas de viaje para los pasajeros del oeste del conurbano y la Ciudad, Trenes Argentinos anunció la incorporación de un nuevo servicio diferencial en la Línea Sarmiento. Esta prestación se logra gracias a la suma de un coche de primera clase a la formación de larga distancia que habitualmente une la terminal de Once con la ciudad de Bragado.

El nuevo servicio, que ya se encuentra operativo desde el pasado 17 de junio, conecta de manera exclusiva las estaciones de Once, Haedo y Moreno, brindando a los usuarios la posibilidad de realizar su traslado diario de forma mucho más rápida y confortable.

Comodidades y ventajas del nuevo tren

Pensado especialmente para quienes se dirigen a su trabajo o necesitan realizar trámites evitando las demoras del tránsito vehicular y las aglomeraciones en hora pico, este diferencial ofrece un salto de calidad en la experiencia de viaje.

Entre sus principales beneficios, los pasajeros contarán con un ambiente climatizado (frío/calor) y baños habilitados durante todo el trayecto. Además, asegura un tiempo de viaje competitivo: el recorrido completo entre las cabeceras de Once y Moreno se completa en apenas 1 hora y 21 minutos.

Cronograma de días y horarios

El servicio diferencial funciona tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y está diseñado para cubrir los horarios de mayor demanda laboral, tanto a la mañana como en el regreso de la tarde.

Sentido Provincia (Desde Once a Moreno): El tren parte desde la terminal porteña a las 18:35 hs , tiene su primera parada en Haedo a las 19:21 hs y llega a la estación de Moreno a las 19:56 hs.

El tren parte desde la terminal porteña a las , tiene su primera parada en Haedo a las 19:21 hs y llega a la estación de Moreno a las 19:56 hs. Sentido CABA (Desde Moreno a Once): La formación inicia su recorrido en Moreno a las 06:29 hs, pasa por Haedo a las 07:05 hs y arriba a Once a las 07:50 hs.

¿Cuánto cuesta y cómo comprar los pasajes?

Para utilizar este coche de primera clase, Trenes Argentinos estableció una tarifa plana de $2.600.

Los usuarios que deseen utilizar el servicio diferencial deben adquirir sus pasajes de manera anticipada. La compra puede gestionarse a través de la página web oficial de la empresa o de forma presencial en las boleterías habilitadas para la venta de pasajes de larga distancia.