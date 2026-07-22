Más de 1.700 chicos ya se inscribieron para participar de esta novedosa propuesta educativa orientada a la tecnología, la creatividad y las habilidades del futuro.

La apertura de un nuevo Centro TUMO en el Parque de Innovación de Núñez marca otro importante hito en el camino del desarrollo educativo de la Ciudad. Este nuevo espacio educativo no formal y gratuito se suma al que funciona desde julio del año pasado en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), en Barracas. Y muy pronto esta red de espacios de vanguardia para la formación de chicos en disciplinas creativas se ampliará con una tercera sede en Chacarita.

¿Qué es TUMO y qué disciplinas abarca?

TUMO surgió en Armenia y es una propuesta para chicos de entre 12 y 18 años. El flamante centro de Núñez tiene capacidad para 5 mil estudiantes y cuenta con un equipo integrado por 38 líderes de talleres prácticos y 44 orientadores de autoaprendizaje.

Allí, los jóvenes pueden formarse en diversas áreas de vanguardia tecnológica y digital:

Programación

Diseño gráfico

Modelado 3D

Desarrollo de videojuegos

Motion graphics

Inteligencia artificial

Fotografía

Desarrollo web

“Esto es un sueño hecho realidad. En las tres sedes, TUMO va a poder recibir a 18 mil chicos por año», sostuvo Jorge Macri, quien estuvo acompañado en la inauguración oficial por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, el director ejecutivo del programa TUMO, Pedro Moneda, y Pegor Papazian, cofundador de TUMO. Por su parte, la ministra Mercedes Miguel destacó que el espacio impulsa la autonomía y prepara a los jóvenes para nuevos desafíos, transformando «su curiosidad en proyectos reales y concretos».

Cómo funciona el programa educativo

El proyecto de Buenos Aires se enmarca dentro de la red global de centros TUMO, reconocida internacionalmente por su enfoque innovador y disruptivo. Este año, Buenos Aires será la primera ciudad del mundo en contar con tres centros TUMO con educación innovadora y no arancelada, fuera de Armenia.

El modelo TUMO se basa en los siguientes pilares de aprendizaje:

Combina instancias de autoaprendizaje (self learning) con talleres prácticos (workshops), permitiendo que cada estudiante avance según sus intereses y tiempos.

Los cursos constan de dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones de dos horas de duración cada una.

Los estudiantes deberán elegir tres áreas temáticas y decidir el orden en que las cursan.

Además de la enseñanza técnica, el programa busca fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

TUMO en números

El impacto del programa en la Ciudad ya refleja cifras contundentes:

1.300 estudiantes activos participan actualmente del programa en el CMD de Barracas.

participan actualmente del programa en el CMD de Barracas. Más de 1.700 jóvenes ya se inscribieron para cursar en TUMO del Parque de Innovación.

ya se inscribieron para cursar en TUMO del Parque de Innovación. 40 escuelas realizaron visitas de “experiencia TUMO”, lo que equivale a más de 1.000 chicos involucrados.

realizaron visitas de “experiencia TUMO”, lo que equivale a más de 1.000 chicos involucrados. 33% de los jóvenes que asisten tienen algún tipo de discapacidad.

La inauguración del TUMO de Chacarita está proyectada para mediados de año. Esta apertura estratégica permitirá abarcar el sur, el centro y el norte de la Ciudad, con todos los centros operando en una franja horaria de 8 a 20 horas.

El ecosistema elegido para esta nueva sede, el Parque de Innovación en Núñez, es un predio de 12 hectáreas diseñado para transformar el conocimiento en actividad económica, articulando a emprendedores, universidades y empresas de desarrollo tecnológico e investigación.