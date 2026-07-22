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Más de 1.700 chicos ya se inscribieron para participar de esta novedosa propuesta educativa orientada a la tecnología, la creatividad y las habilidades del futuro.
La apertura de un nuevo Centro TUMO en el Parque de Innovación de Núñez marca otro importante hito en el camino del desarrollo educativo de la Ciudad. Este nuevo espacio educativo no formal y gratuito se suma al que funciona desde julio del año pasado en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), en Barracas. Y muy pronto esta red de espacios de vanguardia para la formación de chicos en disciplinas creativas se ampliará con una tercera sede en Chacarita.
TUMO surgió en Armenia y es una propuesta para chicos de entre 12 y 18 años. El flamante centro de Núñez tiene capacidad para 5 mil estudiantes y cuenta con un equipo integrado por 38 líderes de talleres prácticos y 44 orientadores de autoaprendizaje.
Allí, los jóvenes pueden formarse en diversas áreas de vanguardia tecnológica y digital:
“Esto es un sueño hecho realidad. En las tres sedes, TUMO va a poder recibir a 18 mil chicos por año», sostuvo Jorge Macri, quien estuvo acompañado en la inauguración oficial por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, el director ejecutivo del programa TUMO, Pedro Moneda, y Pegor Papazian, cofundador de TUMO. Por su parte, la ministra Mercedes Miguel destacó que el espacio impulsa la autonomía y prepara a los jóvenes para nuevos desafíos, transformando «su curiosidad en proyectos reales y concretos».
El proyecto de Buenos Aires se enmarca dentro de la red global de centros TUMO, reconocida internacionalmente por su enfoque innovador y disruptivo. Este año, Buenos Aires será la primera ciudad del mundo en contar con tres centros TUMO con educación innovadora y no arancelada, fuera de Armenia.
El modelo TUMO se basa en los siguientes pilares de aprendizaje:
El impacto del programa en la Ciudad ya refleja cifras contundentes:
La inauguración del TUMO de Chacarita está proyectada para mediados de año. Esta apertura estratégica permitirá abarcar el sur, el centro y el norte de la Ciudad, con todos los centros operando en una franja horaria de 8 a 20 horas.
El ecosistema elegido para esta nueva sede, el Parque de Innovación en Núñez, es un predio de 12 hectáreas diseñado para transformar el conocimiento en actividad económica, articulando a emprendedores, universidades y empresas de desarrollo tecnológico e investigación.