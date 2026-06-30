El clima político nacional sumó un nuevo capítulo de tensión tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Lejos de cerrar el conflicto, la renuncia dio paso a un nuevo pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ahora exige la salida inmediata de todos los colaboradores incorporados durante su paso por la gestión pública.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante al respecto: «Ahora exigimos que se vayan todos los familiares, amigos y allegados que metió en el Estado. Desde que asumió no paró de llenar de militantes y ñoquis las áreas que dependían de él».

Denuncian falta de presencialidad y sueldos millonarios

Desde el gremio estatal estiman que el número de personas designadas «a dedo» por el exfuncionario asciende a 249 trabajadores. Según los registros internos que maneja la organización sindical, la situación de estas designaciones sería irregular:

Baja presencialidad: Aseguran que apenas un 35% de los funcionarios nombrados asiste regularmente a sus puestos de trabajo.

Aseguran que apenas un 35% de los funcionarios nombrados asiste regularmente a sus puestos de trabajo. Irregularidades salariales: El gremio denuncia que el resto percibe sueldos de carácter millonario sin cumplir con ninguna contraprestación laboral real.

El gremio denuncia que el resto percibe sueldos de carácter millonario sin cumplir con ninguna contraprestación laboral real. «Saturación de personal»: Aguiar sostuvo que las áreas que dependían directamente de Adorni están actualmente colapsadas por personas que «no van a trabajar».

Un balance crítico sobre la gestión

El dirigente de ATE no solo apuntó contra la estructura de cargos, sino que vinculó la salida de Adorni con presuntas irregularidades administrativas que habrían ocurrido durante su gestión. Entre los casos más cuestionados por el sindicato se encuentran compras con tarjetas de empleados de menor rango y adquisiciones de equipamiento informático costoso (como monitores gamer y proyectores para videojuegos) bajo la órbita de su subsecretaría.

«El que a hierro mata, a hierro muere. Y Adorni murió. Finalmente, renunció acorralado y huyendo. Ahora tiene que terminar preso», disparó Aguiar en una de sus declaraciones más duras, extendiendo la crítica hacia otros referentes de La Libertad Avanza como Spagnuolo y Espert.

Desde ATE advierten que la renuncia del funcionario no exime al Gobierno de responsabilidades por lo que calificaron como «el gobierno más corrupto de la historia». Según Aguiar, «nos muestran cuál fue el plan: llegaron para robar». Por el momento, el gremio mantiene el estado de alerta y movilización a la espera de una respuesta oficial sobre el futuro de los 249 puestos señalados.