Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) ha vuelto a poner en marcha la iniciativa para renovar el área que rodea a la estación José C. Paz, perteneciente a la línea San Martín. Este proyecto busca otorgar en concesión un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen.

Un nuevo mercado y espacio gastronómico

De acuerdo con los pliegos de la concesión, el objetivo es la explotación comercial del espacio a cambio del pago de un canon y la realización de obras de mejora. La iniciativa contempla la edificación de dos estructuras principales:

Un local destinado a la gastronomía con una superficie de 490 metros cuadrados.

Un mercado comercial de 1750 metros cuadrados que albergará 106 locales de escala barrial.

Desde ADIF detallaron que la meta de este y otros proyectos similares recientes es encontrarle funcionalidad a los espacios ferroviarios ociosos. De esta manera, se busca seguir la línea del Gobierno nacional enfocada en generar ingresos genuinos para la empresa.

Historia de una obra inconclusa

El terreno destinado a estas nuevas construcciones albergaba originalmente una serie de locales comerciales que fueron demolidos como parte del proyecto de reforma inicial, el cual fue licitado en 2021. Dichas obras continuaron en ejecución hasta 2023, momento en el que fueron dadas de baja, dejando el predio vacío y sin uso.

Ante esta situación, la Municipalidad de José C. Paz se había presentado ante la ADIF manifestando su preocupación por una posible usurpación del terreno y su intención de finalizar las tareas pendientes a su propio costo.

El relanzamiento del proyecto actual busca revertir este escenario de abandono y coincide directamente con la reactivación de las reformas estructurales de la estación. Semanas atrás, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) lanzó una contratación para concluir parte de los trabajos inconclusos de refacción, un proceso que cuenta con cuatro empresas interesadas y que aguarda su adjudicación.

Otras obras proyectadas para la Línea San Martín

En el marco de la «Emergencia Ferroviaria», el Gobierno busca ejecutar estas obras prioritarias para viabilizar la futura privatización del servicio, asumiendo costos de infraestructura que eventuales concesionarios no estarían dispuestos a pagar. Estas intervenciones también buscan compensar la cancelación de proyectos importantes, como la electrificación de la línea (cuyo crédito del BID fue redestinado) y la renovación integral del tramo Buenos Aires – Mendoza, eliminado del Presupuesto 2026.

Al margen de la estación José C. Paz, se están gestionando y licitando múltiples obras para la línea San Martín, entre las que se destacan: