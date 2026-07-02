El Jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, se presentó esta mañana en la Legislatura para brindar su primer informe de gestión CABA, correspondiente al primer semestre de gobierno de Jorge Macri. Durante la Sesión Especial, presidida por la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, el funcionario desglosó los principales hitos de la administración, enfocándose en el orden público, el alivio fiscal, la salud y la inversión en transporte.

«El rumbo de la gestión de la Ciudad es claro: orden público, prioridad y cuidado para los porteños, previsibilidad e incentivos para el sector privado y obras en infraestructura y movilidad», aseguró Sánchez Zinny al abrir su exposición.

Seguridad y orden público en el informe de gestión CABA

Uno de los pilares del informe de gestión CABA fue la recuperación del espacio público. El funcionario destacó que Buenos Aires alcanzó «la tasa de delitos más baja de los últimos 30 años» y remarcó la decisión de garantizar el cumplimiento de la ley «en cada metro cuadrado de la Ciudad».

Las principales medidas de seguridad informadas fueron:

Fin de los piquetes y ranchadas: Se realizaron más de 19.000 intervenciones sobre ranchadas y 844 desalojos de inmuebles usurpados.

Se realizaron más de 19.000 intervenciones sobre ranchadas y 844 desalojos de inmuebles usurpados. Más policías en la calle: Se sumaron 650 nuevos oficiales, superando los 28.000 efectivos operativos.

Se sumaron 650 nuevos oficiales, superando los 28.000 efectivos operativos. Operación Muro: Un dispositivo de prevención que blinda 24 kilómetros sobre la General Paz y el Riachuelo, complementado con el Anillo Digital (814 lectores de patentes que monitorean tres millones de vehículos diarios).

Un dispositivo de prevención que blinda 24 kilómetros sobre la General Paz y el Riachuelo, complementado con el Anillo Digital (814 lectores de patentes que monitorean tres millones de vehículos diarios). Reforma contravencional: Nuevas herramientas y endurecimiento de sanciones contra los «trapitos».

Alivio fiscal y modernización del Estado

En materia económica, el informe de gestión CABA detalló un fuerte paquete de medidas orientadas a quitarle peso tributario al sector privado. Sánchez Zinny subrayó que un Estado moderno debe ser «un aliado del desarrollo de sus ciudadanos, no una carga burocrática».

Para ello, la Ciudad implementó la bonificación del 100% de Ingresos Brutos para 150.000 trabajadores no profesionales, el Monotributo Unificado y la eliminación del Impuesto de Sellos sobre las tarjetas de crédito. Además, se lanzó una moratoria fiscal que benefició a más de 300.000 vecinos y comercios, y se presentó BAX, una nueva plataforma digital que integra inteligencia artificial para agilizar trámites porteños.

Subte Línea F y obras récord: claves del informe de gestión CABA

La infraestructura urbana ocupó un lugar central en la presentación. El Jefe de Gabinete anunció que la Ciudad atraviesa un récord en ejecución de obras. El dato más resonante de este informe de gestión CABA fue la confirmación del financiamiento para la futura Línea F de Subte.

La Legislatura autorizó operaciones de crédito público por hasta 1.350 millones de dólares para construir una línea de 9,8 kilómetros y 12 estaciones que unirá Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, conectando además con los trenes Roca y San Martín. En paralelo, se destacó la implementación del sistema Free Flow (peajes inteligentes sin barreras) en todas las autopistas porteñas.

Avances en Salud y Educación

Finalmente, el repaso gubernamental abarcó el sistema sociosanitario. Se inauguró el Centro de Diagnóstico Porteño en la Comuna 12, se sumaron 386 camas a los hospitales públicos y continúan las obras en los hospitales Penna, Zubizarreta, Piñero, Pirovano, Muñiz y Álvarez.

En educación, se concretaron 733 obras de mantenimiento en escuelas y se expandió el programa TUMO Buenos Aires, que incorpora centros de formación tecnológica para los más jóvenes.

«Los invito a que sigamos trabajando más allá del partido político de pertenencia, para cambiar lo que haga falta y sacar adelante las leyes necesarias para que los porteños puedan vivir aún mejor», concluyó Sánchez Zinny tras finalizar su primer informe de gestión CABA, abriendo paso a las preguntas de los legisladores presentes.