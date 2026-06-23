La Policía de la Ciudad logró desarticular el accionar de un grupo de jóvenes delincuentes que se dedicaba a asaltar a trabajadores al volante en el sur de la Capital Federal. En las últimas horas, efectivos porteños detuvieron a tres menores de edad acusados de cometer reiterados robos contra choferes de aplicaciones de viajes en el barrio de Villa Soldati.

Las capturas fueron llevadas adelante por el personal de la División Investigaciones Comunales 8 de la fuerza de seguridad, luego de intervenir en dos hechos distintos donde los sospechosos utilizaban el mismo modus operandi: hacerse pasar por pasajeros habituales para emboscar a los conductores.

El falso pasajero y el rastreo por GPS

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de las calles Mariano Acosta y Batlle y Ordóñez. Allí, los efectivos que se encontraban realizando una recorrida preventiva observaron cómo el conductor de un Renault Logan era asaltado por un joven. La víctima relató que el robo se desencadenó justo cuando acudió al punto designado para iniciar un viaje solicitado por la aplicación. Por este caso, fue detenido un adolescente de 15 años.

Poco después, los oficiales fueron desplazados hacia Somellera y Martínez Castro (a pocas cuadras del primer incidente), donde otro chofer denunció haber sido víctima de una modalidad idéntica.

En esta oportunidad, la tecnología jugó a favor de los investigadores. Gracias a los datos aportados por el damnificado y al geolocalizador del teléfono celular sustraído, los efectivos lograron rastrear a los sospechosos hasta el Pasaje de las Artes, ubicado en el Barrio Ramón Carrillo. En ese lugar concretaron la detención de dos jóvenes de nacionalidad paraguaya, ambos de 16 años. Durante la requisa, los policías también secuestraron un buzo azul que uno de los delincuentes había utilizado para cometer el asalto y que intentó descartar durante la huida.

Un prontuario alarmante

El dato que mayor preocupación generó tras las detenciones es el historial delictivo de los involucrados. Según confirmaron fuentes policiales, uno de los adolescentes paraguayos de 16 años ya registraba seis antecedentes penales por delitos contra la propiedad, todos acumulados entre 2025 y 2026.

Su prontuario incluye:

Tres causas por robo simple .

. Una por tentativa de robo .

. Una por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

por ser cometido en poblado y en banda. Una por robo agravado por cometerse en despoblado y en banda.

Tras el exitoso operativo, los tres menores fueron puestos a disposición del Juzgado de Menores N°4, a cargo del Dr. Cristian Von Leers (Secretaría 12 de Sandra Menier), magistrado que ordenó su inmediato traslado y alojamiento en el Instituto Inchausti.