El Salón Dorado de la Legislatura porteña se vistió de gala para saldar lo que muchos consideraban una deuda histórica con la música ciudadana. En un emotivo acto, la emblemática Orquesta del Tango de Buenos Aires fue declarada formalmente como Expresión y Manifestación Intangible del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ceremonia de reconocimiento estuvo encabezada por la diputada y autora de la iniciativa, Patricia Glize, acompañada por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y contó con la presencia de músicos, directores y referentes históricos del género.

Un homenaje a la «banda sonora» porteña

Durante la entrega de la distinción, la diputada Glize destacó que este reconocimiento era «una asignatura pendiente de la Ciudad». En sus palabras, el tango es «una de las cosas más porteñas» y la imagen más reconocible de nuestra cultura a nivel mundial. «Es la banda sonora de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la hace la más linda del mundo», subrayó, tras agradecer el apoyo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a las expresiones que forjan la identidad local.

Por su parte, la ministra Ricardes amplió el sentido del homenaje, dedicándolo al componente humano de la agrupación: «Esta distinción es para los músicos y los maestros, es a la orquesta, a los que pasaron, a los que vendrán y a los que están, que pasan la antorcha de generación en generación». Además, enfatizó que este premio representa la voluntad de todo el pueblo de la Ciudad, reflejada en el apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas.

Historia viva del 2×4: Más de cuatro décadas de trayectoria

La Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires no es una agrupación más; con sus 45 artistas en escena, conforma la formación dedicada al ritmo ciudadano con mayor trayectoria ininterrumpida de los últimos tiempos.

Algunos de los hitos que marcaron su rica historia son:

Origen conmemorativo: Fue creada en 1980 como un organismo estable del Ministerio de Cultura porteño, con motivo de cumplirse los 400 años de la segunda fundación de Buenos Aires y el centenario de su federalización.

Fue creada en como un organismo estable del Ministerio de Cultura porteño, con motivo de cumplirse los 400 años de la segunda fundación de Buenos Aires y el centenario de su federalización. Debut de lujo: Su primera función se llevó a cabo el 2 de febrero de 1980 en la mítica sala Juan Casacuberta del Teatro General San Martín.

Su primera función se llevó a cabo el 2 de febrero de 1980 en la mítica sala Juan Casacuberta del Teatro General San Martín. Evolución sonora: Aunque fue ideada con la estructura de una formación típica clásica (piano, contrabajo, violines y bandoneones), con los años expandió su universo sonoro incorporando violoncelos, violas, clarinetes, flautas, oboes, guitarra eléctrica y percusión.

Aunque fue ideada con la estructura de una formación típica clásica (piano, contrabajo, violines y bandoneones), con los años expandió su universo sonoro incorporando violoncelos, violas, clarinetes, flautas, oboes, guitarra eléctrica y percusión. Maestros de la batuta: Sus primeros directores fueron los inolvidables Carlos García y Raúl Garello. En la actualidad, la orquesta es dirigida magistralmente por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci.

Sus primeros directores fueron los inolvidables Carlos García y Raúl Garello. En la actualidad, la orquesta es dirigida magistralmente por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. Misión educativa: Además de sus impecables actuaciones de gala, mantiene un programa didáctico permanente en escuelas y centros culturales para acercar el tango a niños y jóvenes estudiantes.

Galardones y un legado que cruza fronteras

El altísimo nivel interpretativo de la Orquesta le ha valido un enorme prestigio y reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera acumuló tres nominaciones al Grammy Latino, alzándose con la estatuilla dorada en el año 2015 en la categoría «Mejor disco de Tango» por su exquisito álbum “Homenaje a Piazzolla”. Al año siguiente, el talento local fue galardonado con el Premio Carlos Gardel al mejor álbum del género.

Su impacto cultural ha trascendido los límites de la Avenida General Paz. La excelencia de esta formación porteña sirvió como modelo de inspiración para la creación de organismos musicales públicos similares en ciudades de todo el país, como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Martín y Avellaneda, consolidando al tango como un patrimonio vivo, federal y en constante expansión.