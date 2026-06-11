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El Salón Dorado de la Legislatura porteña se vistió de gala para saldar lo que muchos consideraban una deuda histórica con la música ciudadana. En un emotivo acto, la emblemática Orquesta del Tango de Buenos Aires fue declarada formalmente como Expresión y Manifestación Intangible del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ceremonia de reconocimiento estuvo encabezada por la diputada y autora de la iniciativa, Patricia Glize, acompañada por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y contó con la presencia de músicos, directores y referentes históricos del género.
Durante la entrega de la distinción, la diputada Glize destacó que este reconocimiento era «una asignatura pendiente de la Ciudad». En sus palabras, el tango es «una de las cosas más porteñas» y la imagen más reconocible de nuestra cultura a nivel mundial. «Es la banda sonora de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la hace la más linda del mundo», subrayó, tras agradecer el apoyo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a las expresiones que forjan la identidad local.
Por su parte, la ministra Ricardes amplió el sentido del homenaje, dedicándolo al componente humano de la agrupación: «Esta distinción es para los músicos y los maestros, es a la orquesta, a los que pasaron, a los que vendrán y a los que están, que pasan la antorcha de generación en generación». Además, enfatizó que este premio representa la voluntad de todo el pueblo de la Ciudad, reflejada en el apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas.
La Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires no es una agrupación más; con sus 45 artistas en escena, conforma la formación dedicada al ritmo ciudadano con mayor trayectoria ininterrumpida de los últimos tiempos.
Algunos de los hitos que marcaron su rica historia son:
El altísimo nivel interpretativo de la Orquesta le ha valido un enorme prestigio y reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera acumuló tres nominaciones al Grammy Latino, alzándose con la estatuilla dorada en el año 2015 en la categoría «Mejor disco de Tango» por su exquisito álbum “Homenaje a Piazzolla”. Al año siguiente, el talento local fue galardonado con el Premio Carlos Gardel al mejor álbum del género.
Su impacto cultural ha trascendido los límites de la Avenida General Paz. La excelencia de esta formación porteña sirvió como modelo de inspiración para la creación de organismos musicales públicos similares en ciudades de todo el país, como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Martín y Avellaneda, consolidando al tango como un patrimonio vivo, federal y en constante expansión.