Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires vibrará al ritmo del pop local. Con motivo de los esperados recitales de Lali en el estadio Monumental, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció un operativo especial que beneficiará directamente a los vecinos de nuestro barrio. La Línea D extenderá su horario de servicio durante el sábado y el domingo para garantizar un regreso a casa seguro, rápido y sustentable.

La medida busca descomprimir el tránsito vehicular en la zona norte de la Ciudad y potenciar la cultura porteña, replicando el modelo exitoso que ya se utilizó durante los shows de grandes artistas como Bad Bunny, AC/DC, Oasis y Airbag.

Plaza Italia: Punto estratégico para el descenso en Palermo

El operativo especial de la Línea D comenzará a regir una vez finalizado el horario de servicio habitual de los fines de semana. Las formaciones operarán en un esquema de sentido único para evacuar la zona del estadio:

Punto de partida: Los trenes saldrán únicamente desde la estación Congreso de Tucumán .

Los trenes saldrán . Horario límite: El último tren partirá hacia el centro a la 1:30 de la madrugada .

El último tren partirá hacia el centro a la . Paradas habilitadas: Para agilizar el recorrido, el subte no se detendrá en todas las paradas. Se habilitaron solo cuatro estaciones estratégicas exclusivas para el descenso de pasajeros: Olleros, Plaza Italia (el nodo central para quienes regresan a Palermo), Pueyrredón y 9 de Julio.

La Línea B mantiene su cronograma nocturno de fin de semana

Además del operativo especial por el recital en Núñez, los vecinos que disfruten de la vida nocturna palermitana y sus alrededores contarán con el respaldo de la Línea B.

Como ocurre habitualmente todos los viernes y sábados, el corredor rojo mantendrá su servicio extendido para acompañar la salida de los espectáculos y polos gastronómicos.

El último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1:00 h .

. El último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 1:30 h.

Las estaciones que permanecerán abiertas en esta línea también fueron elegidas por su alta concentración de pasajeros y cercanía a zonas de esparcimiento. Para quienes circulan por los límites de Palermo, Chacarita y Almagro, estarán operativas las estaciones Dorrego, Medrano y Federico Lacroze, junto con J.M. de Rosas, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem.