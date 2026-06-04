Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires vibrará al ritmo del pop local. Con motivo de los esperados recitales de Lali en el estadio Monumental, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció un operativo especial que beneficiará directamente a los vecinos de nuestro barrio. La Línea D extenderá su horario de servicio durante el sábado y el domingo para garantizar un regreso a casa seguro, rápido y sustentable.
La medida busca descomprimir el tránsito vehicular en la zona norte de la Ciudad y potenciar la cultura porteña, replicando el modelo exitoso que ya se utilizó durante los shows de grandes artistas como Bad Bunny, AC/DC, Oasis y Airbag.
El operativo especial de la Línea D comenzará a regir una vez finalizado el horario de servicio habitual de los fines de semana. Las formaciones operarán en un esquema de sentido único para evacuar la zona del estadio:
Además del operativo especial por el recital en Núñez, los vecinos que disfruten de la vida nocturna palermitana y sus alrededores contarán con el respaldo de la Línea B.
Como ocurre habitualmente todos los viernes y sábados, el corredor rojo mantendrá su servicio extendido para acompañar la salida de los espectáculos y polos gastronómicos.
Las estaciones que permanecerán abiertas en esta línea también fueron elegidas por su alta concentración de pasajeros y cercanía a zonas de esparcimiento. Para quienes circulan por los límites de Palermo, Chacarita y Almagro, estarán operativas las estaciones Dorrego, Medrano y Federico Lacroze, junto con J.M. de Rosas, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem.