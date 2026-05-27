El rock nacional suma un nuevo hito con el regreso a los estudios del histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados. Pity Álvarez le puso su inconfundible voz a una nueva interpretación de «Imágenes Paganas», el icónico himno de la banda Virus, aportándole su impronta personal y una lectura sonora completamente renovada.

Este lanzamiento marca la «Session 1» y funciona como el primer gran anticipo de un ambicioso proyecto discográfico impulsado por The Rodney Band, un disco colaborativo que promete la participación de distintas figuras invitadas de la escena musical.

Los detalles técnicos de la grabación

El regreso de Pity se enmarca en un momento de gran reactivación artística para el músico, quien en los últimos meses volvió a tener apariciones en vivo y a participar de diversas colaboraciones.

Para asegurar un sonido de primer nivel, el proyecto contó con el siguiente respaldo técnico y artístico:

Estudios: La canción fue grabada en las instalaciones de Estudios Boston Récords y la mezcla final se realizó en La Base Estudios.

La canción fue grabada en las instalaciones de Estudios Boston Récords y la mezcla final se realizó en La Base Estudios. Músicos invitados: La pista cuenta con la destacada participación del tecladista Chucky De Ípola.

La pista cuenta con la destacada participación del tecladista Chucky De Ípola. Plataformas: El single ya se encuentra disponible para ser escuchado en el perfil oficial de Spotify de The Rodney Band.

Cuándo y dónde se estrena el videoclip oficial

Para coronar el lanzamiento de la canción, la productora organizó un evento especial para que los fanáticos puedan disfrutar del estreno audiovisual y de la música en directo.

El videoclip oficial de «Imágenes Paganas» se proyectará por primera vez el próximo 2 de junio a las 20:00 horas en el mítico Rodney Bar, ubicado en la calle Rodney 400 (esquina Jorge Newbery), en el barrio porteño de Chacarita.

Durante la jornada de presentación, The Rodney Band brindará un show en vivo donde repasará parte del repertorio que integrará el nuevo trabajo discográfico, compartiendo el escenario con diferentes invitados. El evento contará con entrada libre y gratuita.