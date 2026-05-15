La esquina más antigua de Buenos Aires se ubica en el cruce de las calles Defensa y Alsina, en el límite exacto entre San Telmo y Monserrat. Este punto neurálgico conserva la cuadrícula original diseñada por Juan de Garay en 1580 durante la segunda fundación de la ciudad, sobreviviendo a más de cuatro siglos de transformaciones.

Por qué la esquina más antigua de Buenos Aires no tiene ochava

A diferencia del trazado tradicional de la Capital Federal, esta intersección destaca por carecer de ochava. Esta clásica diagonal en las esquinas se impuso por ley recién en el siglo XIX para mejorar la visibilidad de los carruajes, por lo que este rincón ofrece un testimonio arquitectónico único de la fisonomía virreinal recta.

En esta histórica locación se erige la Casa Altos de Elorriaga, una de las primeras viviendas de dos plantas de la Ciudad. Fue propiedad del comerciante vasco Juan Bautista Elorriaga y su familia, quienes habitaron el lugar hasta que la trágica epidemia de fiebre amarilla de 1871 golpeó la zona sur.

El valor arqueológico de este cruce de calles se apoya en datos urbanos contundentes:

Trazado original intacto: Diseñado hace 446 años como parte de la distribución fundacional de la capital argentina.

Diseñado hace 446 años como parte de la distribución fundacional de la capital argentina. Patrimonio protegido: La Casa Altos de Elorriaga integra el catálogo de monumentos históricos del Casco Histórico desde 1970.

del Casco Histórico desde 1970. Identidad colonial: Conserva adoquines originales bajo el asfalto actual, calles notablemente angostas y faroles de estilo clásico.

El valor turístico y arqueológico del circuito porteño

El circuito atrae diariamente a miles de peatones y visitantes que buscan experimentar un viaje en el tiempo. La calle Defensa funciona como el eje vertebrador de esta experiencia cultural, conectando la Plaza de Mayo con el corazón comercial de San Telmo.

La preservación de estas estructuras sin modificaciones modernas permite a los especialistas estudiar la evolución de la vida cotidiana porteña. El mantenimiento de este espacio sin ochavas funciona como un portal vivo hacia la Buenos Aires del siglo XVI.