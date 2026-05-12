Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
La multitudinaria Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo este martes 12 de mayo con un contundente reclamo dirigido al Gobierno de Javier Milei. Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron de forma masiva en todo el país para exigir el estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La masiva convocatoria fue impulsada de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Esta jornada de protesta constituyó la cuarta manifestación de este tipo desde la asunción de la actual gestión nacional.
El conflicto escaló debido a la profunda crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las casas de altos estudios. Entre los ejes centrales del documento leído durante el acto se destacan:
Durante el acto central frente a la Casa Rosada, Franco Bartolacci, presidente del CIN, exigió que se asignen los recursos indispensables y advirtió sobre la gravedad del escenario. Por su parte, Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, alertó sobre los riesgos institucionales y pidió explícitamente «no hipotecar el futuro» de los jóvenes.
La jornada contó además con el respaldo de referentes de la cultura, legisladores, gobernadores —como Axel Kicillof, quien encabezó una de las columnas— y dirigentes de distintos partidos políticos. También se hicieron presentes militantes y autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR).
Desde el Gobierno, la respuesta no se hizo esperar. La Libertad Avanza emitió un comunicado oficial en redes sociales calificando la multitudinaria manifestación como «una marcha política opositora». Asimismo, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que el Ejecutivo no puede aplicar la ley por irregularidades en la norma, pero confirmaron que en los próximos días se reunirán con un grupo de rectores para debatir el reparto de fondos destinados a los hospitales universitarios.