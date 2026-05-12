La multitudinaria Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo este martes 12 de mayo con un contundente reclamo dirigido al Gobierno de Javier Milei. Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron de forma masiva en todo el país para exigir el estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La masiva convocatoria fue impulsada de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Esta jornada de protesta constituyó la cuarta manifestación de este tipo desde la asunción de la actual gestión nacional.

Los motivos detrás de la masiva movilización

El conflicto escaló debido a la profunda crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las casas de altos estudios. Entre los ejes centrales del documento leído durante el acto se destacan:

El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada.

La falta de acatamiento a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias aplicar los artículos 5 y 6 de la norma para recomponer salarios y becas.

La alarmante pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que registraron una caída del 34,5% en términos reales desde noviembre de 2023, lo que equivale a la pérdida de 8 sueldos.

El reciente recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación (como el Plan Nacional de Alfabetización), oficializado horas antes de la protesta.

Voces de la comunidad educativa y respuesta del oficialismo

Durante el acto central frente a la Casa Rosada, Franco Bartolacci, presidente del CIN, exigió que se asignen los recursos indispensables y advirtió sobre la gravedad del escenario. Por su parte, Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, alertó sobre los riesgos institucionales y pidió explícitamente «no hipotecar el futuro» de los jóvenes.

La jornada contó además con el respaldo de referentes de la cultura, legisladores, gobernadores —como Axel Kicillof, quien encabezó una de las columnas— y dirigentes de distintos partidos políticos. También se hicieron presentes militantes y autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR).

Desde el Gobierno, la respuesta no se hizo esperar. La Libertad Avanza emitió un comunicado oficial en redes sociales calificando la multitudinaria manifestación como «una marcha política opositora». Asimismo, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que el Ejecutivo no puede aplicar la ley por irregularidades en la norma, pero confirmaron que en los próximos días se reunirán con un grupo de rectores para debatir el reparto de fondos destinados a los hospitales universitarios.