La operación de Máximo Kirchner llevada a cabo este viernes en la ciudad de La Plata generó una fuerte repercusión, no solo por el estado de salud del diputado nacional y líder de La Cámpora, sino también por el duro descargo que publicó en sus redes sociales horas más tarde.

El dirigente fue sometido a una cirugía que tenía programada desde hace un tiempo. Tras salir del quirófano, el centro de salud emitió un comunicado oficial para aclarar el panorama y llevar tranquilidad sobre su evolución médica.

Los detalles médicos tras la operación de Máximo Kirchner

Según confirmó el parte médico oficial emitido al mediodía por el Hospital Italiano de La Plata, la operación de Máximo Kirchner se debió a un tumor benigno ubicado en la cabeza.

Las autoridades de la institución médica detallaron que el dirigente fue intervenido puntualmente por un cuadro de «cistoadenoma parotídeo bilateral» (un tumor en la glándula parótida). Asimismo, informaron que el paciente se encuentra «en postoperatorio inmediato con buena evolución», aunque permanecerá internado en el lugar para realizar los controles de rutina y el seguimiento correspondiente.

Antes del parte oficial, el propio legislador había confirmado su internación con un tono distendido, contando que uno de sus cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y le prometió que le daría el alta a tiempo para ver el partido del domingo frente a Racing, por los octavos de final del Torneo Apertura.

El mensaje político luego de la operación de Máximo Kirchner

Más allá de las cuestiones de salud, el líder de La Cámpora aprovechó su comunicado para enviar un mensaje político contundente y explicar por qué su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, no viajó a La Plata para acompañarlo durante la intervención.

Actualmente, la ex mandataria cumple una condena de seis años de prisión bajo modalidad de arresto domiciliario por la causa Vialidad. Según relató, ella quería trasladarse al hospital, pero él le pidió expresamente que no lo hiciera.

«¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia», sentenció el diputado sobre la situación judicial de su madre. Y agregó: «No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina».

Para cerrar el descargo vinculado a la operación de Máximo Kirchner, el legislador apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei. Aseguró que los argentinos no merecen esta realidad «agobiante e injusta» y la definió como una consecuencia directa de las políticas impulsadas por la actual gestión.

El historial clínico del dirigente

Esta no es la primera vez que el hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner debe pasar por el quirófano. Su historial reciente marca otras internaciones de relevancia: