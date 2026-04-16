La esperada obra de la Línea F del Subte todavía no comenzó (su licitación fue postergada recientemente para el mes de julio), pero ya logró encender las alarmas en distintos barrios porteños.

El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que prevé la «expropiación completa» de 12 inmuebles estratégicos para construir los accesos e instalaciones de las futuras estaciones. Sin embargo, la selección de estos predios despertó un fuerte rechazo entre comerciantes, vecinos y especialistas urbanos, quienes denuncian presiones y cuestionan la verdadera necesidad de avanzar sobre ciertas propiedades privadas.

El histórico Mercado San Cristóbal en pie de guerra

El primer gran foco de conflicto estalló en la Avenida Entre Ríos 752. Allí se encuentra el emblemático Mercado San Cristóbal (inaugurado en 1945 con diseño del reconocido estudio SEPRA), donde el Gobierno planea instalar el acceso a la futura estación Chile.

Los comerciantes y propietarios de los locales del mercado expresaron un repudio total a la iniciativa, catalogándola como «la culminación de un proceso de presión institucional» que destruiría sus fuentes de trabajo.

Intentando calmar las aguas, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartúa, aseguró que la intención es «poner en valor» el edificio histórico. Según los documentos oficiales, se baraja la posibilidad de instalar allí una propuesta cultural, como el Museo del Cine, aprovechando la luz natural mediante un diseño de vestíbulos en múltiples niveles.

El caso Zivals: Dudas en la esquina de Callao y Corrientes

Otra de las expropiaciones para la Línea F que genera suma preocupación es la del inmueble ubicado en la esquina de Callao y Corrientes (Av. Callao 373), hogar de la icónica disquería y librería Zivals.

Aunque el ministro Bereciartúa declaró públicamente que la intención es que el comercio «continúe funcionando ahí» mientras se mejora el edificio para generar equipamiento urbano, la redacción del proyecto de ley dice lo contrario. El texto enviado a la Legislatura habla explícitamente de una «expropiación total» y establece que cualquier remanente de superficie pasará al patrimonio del Estado.

El fantasma de la Línea H: Esta contradicción legal revive las irregularidades ocurridas a mediados de la década pasada con las obras de la Línea H. En aquel entonces, la ley fijaba expropiaciones totales, pero luego se negociaron «expropiaciones parciales» de manera poco transparente, generando entornos degradados y duros cuestionamientos de la Auditoría Porteña.

¿Expropiaciones innecesarias? Las Heras y Cochabamba

El debate se tensa aún más al analizar otros predios incluidos en el proyecto, donde la necesidad de expropiar resulta, cuanto menos, cuestionable:

Calle Cochabamba (1773, 1789 y 1795): Se busca expropiar estas tres propiedades para el acceso a la estación homónima. ¿El problema? El ingreso está proyectado para construirse bajo la Autopista 25 de Mayo, un espacio que ya es de dominio estatal. La justificación oficial de «reordenar la manzana» no convence a los críticos, sobre todo sabiendo que estaciones como Medalla Milagrosa o Varela se construyeron bajo la autopista sin inconvenientes.

Se busca expropiar estas tres propiedades para el acceso a la estación homónima. ¿El problema? El ingreso está proyectado para construirse bajo la Autopista 25 de Mayo, un espacio que ya es de dominio estatal. La justificación oficial de «reordenar la manzana» no convence a los críticos, sobre todo sabiendo que estaciones como Medalla Milagrosa o Varela se construyeron bajo la autopista sin inconvenientes. Av. Las Heras 3349: Se pretende expropiar un costoso inmueble frente al Parque Las Heras, cuando las instalaciones podrían construirse directamente sobre el parque público ubicado en la vereda de enfrente, tal como se hizo con éxito en la estación Parque Patricios de la Línea H.

Datos Clave del Proyecto de la Línea F

Mientras la discusión legislativa avanza a la par de un pedido de deuda por US$ 1.350 millones para financiar la obra, este es el panorama de la traza que promete reconfigurar el transporte en CABA: