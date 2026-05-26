La figura histórica y espiritual del cura villero más emblemático de la Argentina suma un nuevo capítulo literario. El sacerdote José María “Pepe” Di Paola encabezó la presentación oficial del libro sobre el Padre Carlos Múgica titulado «Mi amigo Carlos Múgica y su tiempo», una obra escrita por el empresario industrial y laico Jorge Benedetti, quien forjó una profunda amistad con el mártir durante la década del 60.

Para acompañar el lanzamiento editado por Ciccus, Di Paola viajó especialmente desde su actual parroquia de la Medalla Milagrosa, ubicada en La Banda, Santiago del Estero. Las presentaciones oficiales se llevaron a cabo en la sede del Sindicato de Empleados de Farmacia y en la Municipalidad de San Martín.

La espiritualidad de Múgica y su influencia en el Papa Francisco

Durante su exposición, el Padre Pepe catalogó al texto como una investigación sumamente prolija y destacó un aspecto poco explorado de la figura de Múgica: sus horas de profunda oración y su refugio espiritual en la abadía de los benedictinos, donde compartía reflexiones con su amigo Mamerto Menapacce.

El legado del cura asesinado trascendió generaciones y, según Di Paola, marcó a fuego a las máximas autoridades de la Iglesia:

Inspiración villera: «Carlos Múgica es un ejemplo que nos inspira a muchos sacerdotes que trabajamos diariamente en las villas», afirmó Di Paola.

«Carlos Múgica es un ejemplo que nos inspira a muchos sacerdotes que trabajamos diariamente en las villas», afirmó Di Paola. El impacto en Bergoglio: El sacerdote destacó que el testimonio de vida y martirio de Múgica influyó directamente en el entonces cardenal Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco.

La gestación de la obra y el apoyo en el Conurbano

El autor del libro conoció a Múgica compartiendo el espacio de la juventud católica. «Múgica no es un hombre del pasado. Él refleja un modelo de vida a imitar. Tenía una misión clara, un camino de pasión y de lucha», remarcó Benedetti frente a los presentes.

El impulso para plasmar estas vivencias en papel surgió de su círculo íntimo. Carlos Ferré, fundador de la “Cátedra Francisco” y amigo de la época, reveló que el grupo de militantes de los años sesenta eligió unánimemente a Benedetti por su capacidad para combinar la vivencia en primera persona con un riguroso trabajo de investigación.

La presentación en el conurbano bonaerense contó con un fuerte respaldo político e institucional. Participaron el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis. Además, el Concejo Deliberante local, mediante la firma de Diego Perrella, declaró al libro de interés municipal y legislativo.

El encuentro concluyó con un profundo gesto evangelizador propuesto por el autor: compartir el pan con todos los asistentes. «La etimología de la palabra compañero remite, justamente, a los que comparten el pan», cerró Benedetti.