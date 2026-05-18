Las ventas minoristas sufrieron un colapso demoledor en el Conurbano bonaerense durante abril de 2026, con caídas que ya superan holgadamente los dos dígitos en sectores clave. La fuerte contracción del consumo golpeó con dureza a los comercios de cercanía, provocando el cierre definitivo de persianas y forzando una reconversión masiva hacia los canales digitales.

Los rubros más afectados por la baja de ventas minoristas

En distritos como Pilar, la Sociedad de Comerciantes local encendió las alarmas al registrar un retroceso general del 15,6% interanual. El freno en la actividad constructora y la pérdida del poder adquisitivo doméstico congelaron la demanda de productos no esenciales y alimentos.

El relevamiento estadístico arrojó pérdidas críticas en los mostradores bonaerenses:

Materiales de construcción: Registró un desplome histórico del 25% en la zona norte.

Registró un desplome histórico del 25% en la zona norte. Calzado e indumentaria: Sufrieron bajas drásticas de entre el 11,2% y el 20% según el municipio.

Sufrieron bajas drásticas de entre el 11,2% y el 20% según el municipio. Alimentos y bebidas: El consumo de la canasta básica familiar retrocedió un 15,6%.

El consumo de la canasta básica familiar retrocedió un 15,6%. Librería y bazar: Ambas categorías comerciales marcaron un descenso del 18% en el último mes.

Cierre masivo de locales en la provincia de Buenos Aires

El impacto de la recesión económica se siente con fuerza en los principales centros comerciales de la provincia. En La Plata, un informe de la UNLP reveló una contracción promedio del 9,1% en el primer trimestre del año, acumulando 13 períodos consecutivos con números en rojo y provocando el cierre definitivo de más de 1.000 comercios en el casco urbano.

El panorama en la costa atlántica replica la tendencia crítica del AMBA. En Mar del Plata, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) señaló que el 77,8% de los empresarios considera inviable realizar inversiones en el contexto actual, mientras que casi el 10% de los comerciantes ya planifica reducciones de personal para sostener la estructura mínima de sus negocios.