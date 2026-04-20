La cuenta regresiva ya empezó y la Selección Argentina ya tiene marcado a fuego su camino inicial en la próxima Copa del Mundo. Con un formato histórico de 48 equipos y sedes compartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes.

El sorteo oficial definió no solo que la «Scaloneta» será la cabeza de serie del Grupo J enfrentándose a Argelia, Austria y Jordania, sino que también confirmó las franjas horarias. La gran noticia para los hinchas es que, a diferencia de Qatar 2022, no habrá que madrugar: los horarios de Argentina en el Mundial 2026 se acercan al prime time nocturno sudamericano.

El camino de Argentina: Días, horarios y sedes confirmadas

La Selección campeona del mundo disputará sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos durante el mes de junio de 2026. Agendá los detalles:

Partido Fecha Horario (Hora Argentina) Sede / Estadio Argentina vs. Argelia Martes 16 de junio 22:00 hs Kansas City. Argentina vs. Austria Lunes 22 de junio 14:00 hs AT&T Stadium (Dallas). Argentina vs. Jordania Sábado 27 de junio 23:00 hs AT&T Stadium (Dallas).

Este cierre nocturno contra Jordania será el último compromiso antes de definir la esperada clasificación a la ronda eliminatoria.

¿Qué pasa si Argentina avanza? Los posibles cruces

El nuevo formato del Mundial 2026 establece que los dos primeros equipos de cada grupo, sumados a los ocho mejores terceros, avanzarán a los nuevos 16avos de final.

Si el equipo de Lionel Messi logra la clasificación, el nivel de exigencia subirá drásticamente. En esa instancia, el Grupo J se cruzará de lleno con el Grupo H, una zona que encabeza España y que también integran Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si Argentina termina 1° del Grupo J: Enfrentará al segundo del Grupo H. (Posible sede: Miami).

Enfrentará al segundo del Grupo H. (Posible sede: Miami). Si Argentina termina 2° del Grupo J: Enfrentará al ganador del Grupo H. (Posible sede: Los Ángeles).

Esto abre la posibilidad concreta de vivir un verdadero «clásico» mundialista frente a España o un durísimo choque sudamericano ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en las primeras instancias de eliminación directa.

Así quedaron conformados todos los Grupos

El mapa completo de la fase inicial (a la espera de los repechajes) quedó definido de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA 4.

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA 4. Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1, Qatar, Suiza.

Canadá, Repechaje UEFA 1, Qatar, Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia. Grupo D: EE.UU., Paraguay, Australia, Repechaje UEFA 3.

EE.UU., Paraguay, Australia, Repechaje UEFA 3. Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2, Túnez.

Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2, Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Int. 2, Noruega.

Francia, Senegal, Repechaje Int. 2, Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje Int. 1, Uzbekistán, Colombia.

Portugal, Repechaje Int. 1, Uzbekistán, Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

El largo camino hacia la defensa del título comenzará en Kansas City. ¿Logrará Argentina mantener la corona hasta la gran final del 19 de julio en Nueva York?