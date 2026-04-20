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La cuenta regresiva ya empezó y la Selección Argentina ya tiene marcado a fuego su camino inicial en la próxima Copa del Mundo. Con un formato histórico de 48 equipos y sedes compartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes.
El sorteo oficial definió no solo que la «Scaloneta» será la cabeza de serie del Grupo J enfrentándose a Argelia, Austria y Jordania, sino que también confirmó las franjas horarias. La gran noticia para los hinchas es que, a diferencia de Qatar 2022, no habrá que madrugar: los horarios de Argentina en el Mundial 2026 se acercan al prime time nocturno sudamericano.
La Selección campeona del mundo disputará sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos durante el mes de junio de 2026. Agendá los detalles:
|Partido
|Fecha
|Horario (Hora Argentina)
|Sede / Estadio
|Argentina vs. Argelia
|Martes 16 de junio
|22:00 hs
|Kansas City.
|Argentina vs. Austria
|Lunes 22 de junio
|14:00 hs
|AT&T Stadium (Dallas).
|Argentina vs. Jordania
|Sábado 27 de junio
|23:00 hs
|AT&T Stadium (Dallas).
Este cierre nocturno contra Jordania será el último compromiso antes de definir la esperada clasificación a la ronda eliminatoria.
El nuevo formato del Mundial 2026 establece que los dos primeros equipos de cada grupo, sumados a los ocho mejores terceros, avanzarán a los nuevos 16avos de final.
Si el equipo de Lionel Messi logra la clasificación, el nivel de exigencia subirá drásticamente. En esa instancia, el Grupo J se cruzará de lleno con el Grupo H, una zona que encabeza España y que también integran Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Esto abre la posibilidad concreta de vivir un verdadero «clásico» mundialista frente a España o un durísimo choque sudamericano ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en las primeras instancias de eliminación directa.
El mapa completo de la fase inicial (a la espera de los repechajes) quedó definido de la siguiente manera:
El largo camino hacia la defensa del título comenzará en Kansas City. ¿Logrará Argentina mantener la corona hasta la gran final del 19 de julio en Nueva York?