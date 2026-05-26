Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
El mercado de alquiler de locales en CABA presenta contrastes muy marcados según la zona geográfica. Mientras algunos corredores comerciales exigen cifras récord impulsadas por el alto tránsito peatonal y el turismo, otras arterias con menor circulación mantienen valores considerablemente más bajos.
De acuerdo con los últimos relevamientos del sector inmobiliario, la rentabilidad y el atractivo de estas zonas clave las convierten en un imán para las grandes marcas de moda, gastronomía y consumo masivo que buscan máxima visibilidad.
El análisis de la consultora LJ Ramos, a través de su Research Analyst Marcos Ballario Rota, arrojó un ranking claro sobre cuáles son los corredores premium que lideran las cotizaciones en dólares dentro de la Capital Federal.
El valor del metro cuadrado mensual en las zonas más exclusivas se distribuye de la siguiente manera:
La enorme dispersión de valores en el mercado porteño no es casualidad. Los especialistas señalan que los precios están estrictamente atados al nivel de exposición de la vidriera y al volumen de circulación peatonal de cada cuadra.
En zonas como Palermo Soho o Recoleta, el perfil turístico y la concentración de polos gastronómicos garantizan un público constante durante los siete días de la semana. Por su parte, en nodos de transbordo como Caballito, la cercanía con múltiples líneas de colectivos y el subte asegura un piso de consumo diario indispensable para la supervivencia de las marcas nacionales e internacionales.