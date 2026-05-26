El mercado de alquiler de locales en CABA presenta contrastes muy marcados según la zona geográfica. Mientras algunos corredores comerciales exigen cifras récord impulsadas por el alto tránsito peatonal y el turismo, otras arterias con menor circulación mantienen valores considerablemente más bajos.

De acuerdo con los últimos relevamientos del sector inmobiliario, la rentabilidad y el atractivo de estas zonas clave las convierten en un imán para las grandes marcas de moda, gastronomía y consumo masivo que buscan máxima visibilidad.

El podio de los alquileres: Caballito, Recoleta y Palermo Soho

El análisis de la consultora LJ Ramos, a través de su Research Analyst Marcos Ballario Rota, arrojó un ranking claro sobre cuáles son los corredores premium que lideran las cotizaciones en dólares dentro de la Capital Federal.

El valor del metro cuadrado mensual en las zonas más exclusivas se distribuye de la siguiente manera:

1. Caballito (Avenida Rivadavia): El tramo comprendido entre la Avenida La Plata y Colpayo encabeza el listado de toda la Ciudad. El precio promedio pedido alcanza los u$s49 por metro cuadrado al mes, sostenido por un flujo incesante de consumidores y una altísima densidad de comercios minoristas.

El tramo comprendido entre la Avenida La Plata y Colpayo encabeza el listado de toda la Ciudad. El precio promedio pedido alcanza los al mes, sostenido por un flujo incesante de consumidores y una altísima densidad de comercios minoristas. 2. Recoleta (Coronel Díaz y Santa Fe): El corredor de la Avenida Coronel Díaz, entre Scalabrini Ortiz y Pueyrredón, registra un valor de u$s41,1 por metro cuadrado . Muy cerca, la histórica Avenida Santa Fe (entre Callao y Pueyrredón) ronda los u$s40 .

El corredor de la Avenida Coronel Díaz, entre Scalabrini Ortiz y Pueyrredón, registra un valor de . Muy cerca, la histórica Avenida Santa Fe (entre Callao y Pueyrredón) ronda los . 3. Palermo Soho: Consolidado como el polo de diseño y tendencia por excelencia, los locales en esta zona turística mantienen un promedio de u$s40 por metro cuadrado mensual, empardando los valores del corredor norte tradicional.

¿Qué factores disparan el valor del metro cuadrado comercial?

La enorme dispersión de valores en el mercado porteño no es casualidad. Los especialistas señalan que los precios están estrictamente atados al nivel de exposición de la vidriera y al volumen de circulación peatonal de cada cuadra.

En zonas como Palermo Soho o Recoleta, el perfil turístico y la concentración de polos gastronómicos garantizan un público constante durante los siete días de la semana. Por su parte, en nodos de transbordo como Caballito, la cercanía con múltiples líneas de colectivos y el subte asegura un piso de consumo diario indispensable para la supervivencia de las marcas nacionales e internacionales.