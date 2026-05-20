La Noche del Obelisco transformará el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un festival urbano al aire libre para festejar los 90 años del monumento más emblemático del país. La iniciativa peatonalizará la Avenida Corrientes desde Callao hasta Cerrito, impulsando un circuito donde bares, teatros y restaurantes extenderán su atención al público hasta las 2 de la madrugada.

¿Qué shows y horarios tendrá La Noche del Obelisco?

El epicentro de los festejos ofrecerá una cartelera gratuita de alto nivel artístico que fusionará proyecciones tecnológicas con recitales en la calle. El gran protagonista de la velada será un impactante show de mapping 3D desplegado directamente sobre la estructura del Obelisco, repasando su historia visual.

Para organizar el recorrido peatonal, el Gobierno porteño confirmó el siguiente cronograma de espectáculos principales:

21:00 y 22:00 h: Doble función del mapping audiovisual histórico, acompañado en vivo por la prestigiosa Orquesta de Cámara Mahler.

Doble función del mapping audiovisual histórico, acompañado en vivo por la prestigiosa Orquesta de Cámara Mahler. 23:00 h: Recital «Por siempre Astor», un homenaje tanguero con los grandes clásicos de Piazzolla como Libertango y Adiós Nonino.

Recital «Por siempre Astor», un homenaje tanguero con los grandes clásicos de Piazzolla como Libertango y Adiós Nonino. 00:00 h: Show de Joaco Burgos, aportando una propuesta que revitaliza la tradición del rock nacional.

Show de Joaco Burgos, aportando una propuesta que revitaliza la tradición del rock nacional. 01:00 h: Cierre de madrugada a puro ritmo electrónico comandado por el dúo de productores y DJs, No Name.

Un viaje inmersivo por la historia urbana de Avenida Corrientes

Además del escenario central, la traza de la avenida se dividirá en postas temáticas interactivas. Los transeúntes experimentarán un recorrido sonoro y visual por las distintas épocas de la cultura porteña, avanzando década por década a medida que caminen hacia la Avenida 9 de Julio.

El mapa de intervenciones callejeras quedó diagramado por cuadras:

Callao a Rodríguez Peña (1930): Recreación de la construcción del monumento con clásicos «canillitas» repartiendo diarios de época y audios radiales.

Recreación de la construcción del monumento con clásicos «canillitas» repartiendo diarios de época y audios radiales. Rodríguez Peña a Montevideo (1940/50): Intervención de tango en estado puro con bandoneonistas y parejas de baile en el asfalto.

Intervención de tango en estado puro con bandoneonistas y parejas de baile en el asfalto. Montevideo a Paraná (1960): Escenografía inmersiva enfocada en el auge de la música disco y la cultura psicodélica.

Escenografía inmersiva enfocada en el auge de la música disco y la cultura psicodélica. Paraná a Uruguay (1970): Estación sonora 100% analógica operada por DJs mezclando discos de vinilo en vivo.

Estación sonora 100% analógica operada por DJs mezclando discos de vinilo en vivo. Uruguay a Talcahuano (1980/90): Explosión visual de la cultura pop, destacando instalaciones lumínicas de neón y personajes icónicos.

Explosión visual de la cultura pop, destacando instalaciones lumínicas de neón y personajes icónicos. Talcahuano a Libertad (2000): Set de música urbana contemporánea acompañado por un equipo de performers.

Enmarcada en el programa oficial «Buenos Aires 24 HS», esta megafiesta busca revalorizar el espacio público y revitalizar el consumo nocturno, garantizando mayor seguridad y presencia estatal en el principal polo de entretenimiento de la Capital Federal.