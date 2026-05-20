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La Noche del Obelisco transformará el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un festival urbano al aire libre para festejar los 90 años del monumento más emblemático del país. La iniciativa peatonalizará la Avenida Corrientes desde Callao hasta Cerrito, impulsando un circuito donde bares, teatros y restaurantes extenderán su atención al público hasta las 2 de la madrugada.
El epicentro de los festejos ofrecerá una cartelera gratuita de alto nivel artístico que fusionará proyecciones tecnológicas con recitales en la calle. El gran protagonista de la velada será un impactante show de mapping 3D desplegado directamente sobre la estructura del Obelisco, repasando su historia visual.
Para organizar el recorrido peatonal, el Gobierno porteño confirmó el siguiente cronograma de espectáculos principales:
Además del escenario central, la traza de la avenida se dividirá en postas temáticas interactivas. Los transeúntes experimentarán un recorrido sonoro y visual por las distintas épocas de la cultura porteña, avanzando década por década a medida que caminen hacia la Avenida 9 de Julio.
El mapa de intervenciones callejeras quedó diagramado por cuadras:
Enmarcada en el programa oficial «Buenos Aires 24 HS», esta megafiesta busca revalorizar el espacio público y revitalizar el consumo nocturno, garantizando mayor seguridad y presencia estatal en el principal polo de entretenimiento de la Capital Federal.