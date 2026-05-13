El nuevo shopping OH Buenos Aires ultima detalles para su esperada inauguración durante el segundo semestre de 2026. Emplazado en el histórico ex Buenos Aires Design de Recoleta, a pocos minutos del circuito palermitano, este megacomplejo de lujo promete convertirse en el nuevo epicentro de tendencias, moda y gastronomía de la Ciudad.

Con el grupo Hatzalaj S.A. al frente del proyecto, la intervención abarcó un total de 52.000 metros cuadrados. El espacio final ofrecerá 35.000 metros cuadrados comerciales distribuidos estratégicamente en tres niveles y una imponente terraza al aire libre.

Diseño bioclimático y entretenimiento inmersivo

Lejos de la clásica estructura de centro comercial cerrado, el predio apostó por un diseño bioclimático de vanguardia. Esta arquitectura sustentable permite maximizar el uso de la luz natural y reducir drásticamente el impacto ambiental, un factor clave para el desarrollo urbano moderno.

Además del foco ecológico, el polo busca ofrecer una experiencia inmersiva. El interior del complejo contará con toboganes gigantes para conectar los distintos niveles, una fuente central de aguas danzantes y múltiples espacios verdes con ambientación temática.

Los sectores destinados al esparcimiento ya están en la recta final. Marcas de entretenimiento clásico y eventos como Sacoa y Jano’s tienen sus áreas prácticamente listas para recibir al público.

¿Qué marcas tendrá el nuevo shopping OH Buenos Aires?

La oferta comercial apunta al segmento más exigente del retail. Actualmente, unas 30 marcas ya ingresaron al predio para comenzar a montar la arquitectura de sus locales, conformando un mix que incluye más de 100 tiendas y 30 propuestas gastronómicas.

El line-up confirmado reúne firmas nacionales líderes y exclusivas etiquetas internacionales de alta costura y streetwear:

Lujo internacional: Aterrizan pesos pesados como Stella McCartney, Marc Jacobs, Palm Angels, Dsquared2, Anthropologie y Juicy Couture.

Aterrizan pesos pesados como Stella McCartney, Marc Jacobs, Palm Angels, Dsquared2, Anthropologie y Juicy Couture. Moda y lifestyle nacional: Kosiuko, La Martina, Motorola, Samsonite y Farmatodo.

Kosiuko, La Martina, Motorola, Samsonite y Farmatodo. Gastronomía y bienestar: Le Pain Quotidien, Tea Connection y la cadena de gimnasios Smart Fit.

Aunque el mes exacto se maneja con hermetismo, las fuentes del proyecto proyectan un posible corte de cinta para agosto de 2026. La inauguración podría realizarse por etapas, transformando rápidamente esta zona fronteriza con Palermo en la nueva parada obligada para el fin de semana porteño.