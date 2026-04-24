La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vistió de celeste y blanco para llevar a cabo un sentido homenaje a Las Leonas. El motivo del encuentro fue la conmemoración del 25° aniversario del nacimiento de su histórica y mítica denominación, un símbolo forjado a base de esfuerzo durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

El acto, celebrado en el Salón Dorado, estuvo encabezado por el diputado Pablo Donati y contó con la presencia estelar y los discursos de leyendas del deporte nacional como Vanina Oneto, Mercedes «Mechi» Margalot y Karina Massota.

El nacimiento de un símbolo nacional

«Las Leonas son excelencia, esfuerzo y ejemplo social sostenido en el tiempo», destacó el diputado Donati al abrir la jornada. El autor de la iniciativa señaló que, a partir de aquella histórica medalla de plata en Australia, el hockey sobre césped dejó de ser un deporte minoritario para transformarse en una disciplina visible, reconocida y practicada masivamente en todo el país.

El texto de la declaración aprobada por el Cuerpo Legislativo recuerda cómo surgió la mítica figura: impulsadas por la jugadora Inés Arrondo, las integrantes decidieron estampar el dibujo de una leona sobre sus camisetas. Ese animal pasó a representar la fuerza, el coraje, la unión y la determinación inquebrantable del plantel.

La palabra de las protagonistas y de «Cachito» Vigil

Uno de los momentos más emocionantes del homenaje a Las Leonas fue la aparición en video de Sergio «Cachito» Vigil, el histórico ex técnico del Seleccionado Nacional. «Quería simplemente decirles gracias por tanto aprendizaje. Fue un equipo que creyó en un sueño grande y disfrutó el camino mientras lo buscaba», expresó conmovido.

Las históricas jugadoras también tomaron la palabra. Karina Massota puntualizó sobre el legado: «Eso es un equipo, no estamos solamente nosotras. Somos todos eslabones». Por su parte, «Mechi» Margalot sintetizó a la perfección el espíritu del seleccionado: «Se habla de un equipo que empezó como grupo, siguió como equipo y terminó como familia».

Sobre el final del evento, la Legislatura porteña entregó diplomas de reconocimiento a todas las presentes, incluyendo a figuras clave de aquella gesta como Anabel Gambero, Jorgelina Rimoldi, Mariela Antoniska, Paula Vukojicic, Ayelén Stepnik, Claudia Medici, y la psicóloga Nelly Giscafré.

Más allá de los títulos mundiales y las medallas olímpicas cosechadas en este cuarto de siglo, el verdadero legado de «Las Leonas» sigue siendo la transmisión de valores esenciales como la disciplina, la resiliencia y el orgullo absoluto de representar a la Argentina con pasión.