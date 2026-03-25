Atención para todos los bonaerenses que tengan que hacer trámites presenciales esta semana: los bancos de la provincia de Buenos Aires vuelven a su esquema de atención tradicional a partir de este miércoles 25 de marzo.

La medida pone punto final al horario de verano, una disposición excepcional que se había implementado desde el pasado mes de diciembre con el objetivo principal de proteger a los clientes de las altas temperaturas y las temidas olas de calor.

¿A qué hora abren y cierran los bancos ahora?

Con el cierre de la etapa estival, la totalidad de los municipios bonaerenses retomará la franja horaria habitual, alineándose de manera definitiva con el cronograma operativo que rige durante todo el año en la Capital Federal.

Esquema de Atención Franja Horaria Horario de Verano (Finalizado) De 08:00 a 13:00 hs. Nuevo Horario Tradicional (Vigente) De 10:00 a 15:00 hs.

La fecha exacta de esta implementación responde estrictamente al calendario de feriados nacionales. Como el lunes 23 de marzo fue día no laborable con fines turísticos y el martes 24 se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la actividad presencial se normalizó recién a mitad de esta semana con el nuevo huso horario.

El impacto en las sucursales del Banco Provincia

Un total de 108 distritos habían adherido originalmente a la resolución del Poder Ejecutivo para adelantar la apertura durante casi cuatro meses.

Desde el Banco Provincia confirmaron que esta unificación horaria alcanzará a sus 408 sedes distribuidas en todo el territorio bonaerense. De esta forma, las sucursales del interior que habían adoptado el bloque de inicio temprano volverán a operar a la par del resto de la red operativa de la institución en el AMBA.

¿Qué pasa con los turnos asignados previamente?

Una de las mayores preocupaciones de los clientes ante los cambios de horario de bancos en la provincia de Buenos Aires suele ser la pérdida de sus citas.

Dato clave para los clientes: La institución financiera aclaró que el sistema informático ya contempló automáticamente la nueva franja de atención.

Esto significa que los comprobantes y turnos emitidos para fechas posteriores al 25 de marzo ya poseen la validación interna bajo el nuevo esquema de 10:00 a 15:00 horas. Por lo tanto, los usuarios no requieren hacer ningún trámite adicional de reprogramación; simplemente deben presentarse en la sucursal en el rango horario correspondiente a su turno bajo el nuevo esquema.