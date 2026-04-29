A pocos kilómetros del bullicio de la Capital Federal se esconde un destino con un diseño urbano único, edificios históricos y una abundancia de espacios verdes que le valieron el merecido apodo de la «París argentina». Se trata de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires.

Fundada el 19 de noviembre de 1882 por el gobernador Dardo Rocha, la ciudad fue concebida desde el primer momento bajo un ambicioso plan de urbanización. Este proyecto le dio forma a su famosísimo «cuadrado perfecto», el cual está atravesado milimétricamente por diagonales que conectan plazas, parques y amplias avenidas de manera armónica.

Este diseño no solo le otorga una estética visualmente distintiva y simétrica, sino también una funcionalidad práctica que, hasta el día de hoy, la diferencia de casi todas las demás ciudades del país.

Pionera en tecnología y urbanismo

Desde sus inicios fundacionales, La Plata se pensó como una verdadera «ciudad del futuro». Su vocación innovadora se mantiene vigente en su identidad urbana, donde conviven la rica historia provincial con el desarrollo tecnológico de la época.

Hitos de la «París argentina» Detalle histórico Iluminación Fue la primera ciudad de América Latina en contar con alumbrado público totalmente eléctrico. Transporte Inauguró uno de los primeros y más modernos servicios de tranvías eléctricos del continente. Comunicaciones Se diseñó integrando de base las redes de telégrafo y teléfono para sus edificios gubernamentales. Pulmón Verde Su planificación incluyó el inmenso Paseo del Bosque, un punto de encuentro natural y cultural.

Art Nouveau y joyas de la arquitectura europea

Uno de los rasgos más llamativos que justifican su apodo es su exquisita arquitectura. Recorrer La Plata implica descubrir una ciudad donde el estilo Art Nouveau dejó una huella profunda y elegante. Fachadas con líneas curvas, balcones ornamentales inspirados en la naturaleza y materiales como el hierro y el vidrio se repiten en edificios históricos como el Palacio Gibert, el Palacio Achinelly y la ex Casa Boo.

Estos espacios reflejan una estética refinada que dialoga permanentemente con el trazado geométrico y estricto de las calles. A su vez, los principales polos de atracción para los turistas y especialistas en diseño son:

La Catedral de La Plata: Dedicada a la Inmaculada Concepción, es uno de los templos neogóticos más grandes e imponentes de América Latina, siendo el símbolo definitivo de la identidad arquitectónica platense.

Dedicada a la Inmaculada Concepción, es uno de los templos neogóticos más grandes e imponentes de América Latina, siendo el símbolo definitivo de la identidad arquitectónica platense. La Estación de Trenes (Línea Roca): Un enorme e icónico edificio ferroviario de estilo clásico que aún conserva sus elementos y su mística de época, pese a las reformas de modernización.

El apodo de «París argentina» no es casualidad ni un capricho. Resume a la perfección a una ciudad que apostó por la planificación milimétrica, la innovación constante y la belleza monumental, manteniendo hasta hoy un encanto único para quienes la visitan.