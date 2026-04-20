El mundo de la cultura, el espectáculo y la política nacional se encuentra de luto tras el fallecimiento del reconocido actor y dirigente radical Luis «Beto» Brandoni, quien murió esta madrugada a los 86 años. Para honrar su inmensa trayectoria y su compromiso público, sus restos serán velados hoy en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La institución porteña habilitó sus instalaciones para que familiares, colegas, personalidades del arte y el público en general puedan acercarse a brindarle una merecida despedida a uno de los intérpretes más emblemáticos y queridos de la historia argentina.

Horarios y accesos para la ceremonia

El velatorio se llevará a cabo durante la jornada de hoy, lunes 20 de abril de 2026, bajo el siguiente esquema organizativo dispuesto por las autoridades para organizar el flujo de personas:

Lugar: Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Horario de apertura y cierre: Desde las 12:00 hasta las 22:00 horas.

Desde las 12:00 hasta las 22:00 horas. Ingreso al público: Quienes deseen acercarse a despedir al actor deberán ingresar exclusivamente por la Avenida Presidente Julio A. Roca 575.

Brandoni dejó una huella imborrable en varias generaciones a través de sus memorables actuaciones en clásicos absolutos del cine nacional, además de una extensa labor en los escenarios teatrales y la televisión. Su partida, tras varios días de internación, genera una profunda conmoción, pero su invaluable legado artístico y su pasión por el país permanecerán intactos en la memoria cultural de los argentinos.