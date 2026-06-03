El 31 de mayo, uno de los rincones más emblemáticos e históricamente ricos de la Ciudad de Buenos Aires estuvo de festejo. El barrio de Flores cumplió 220 años desde que, en 1806, el virrey Sobremonte autorizó la construcción de una capilla en las tierras campestres donadas por don Ramón Francisco Flores. Lo que alguna vez fue un páramo alejado del puerto y destino de veraneo de la aristocracia porteña, hoy es un epicentro urbano vibrante.

A lo largo de más de dos siglos, Flores fue el escenario del histórico Pacto de San José de Flores (que forjó la unidad nacional en 1859), la primera parada de la locomotora La Porteña y la cuna de personalidades que marcaron la cultura argentina.

Los ilustres vecinos florenses y el legado del Papa Francisco

Si bien la lista de vecinos notables incluye a figuras de la talla de los escritores Roberto Arlt, Alejandro Dolina y César Aira, la actriz Libertad Lamarque y el rockero Luis Alberto Spinetta, hay un nombre que le dio proyección mundial al barrio: Jorge Bergoglio.

El actual Papa Francisco nació en 1936 en una casa de la calle Varela 268 y descubrió su vocación sacerdotal en el confesionario de la imponente Basílica San José de Flores. Hoy, turistas de todo el mundo llegan al barrio para realizar el tour papal, coronado por el inmenso mural del pontífice pintado por el artista Martín Ron en la esquina de Alberdi y Carabobo.

El rescate de la memoria: El Museo del Barrio de Flores

A diferencia del resto de las comunas porteñas, la identidad de esta barriada es tan fuerte que cuenta con su propio resguardo histórico. El Museo del Barrio de Flores, ubicado en Ramón Falcón 2207, es el único espacio museístico de toda la Ciudad dedicado exclusivamente a recopilar la historia de un barrio.

Inaugurado en 2018 gracias a una asociación sin fines de lucro y dirigido por Roberto «Roby» D’Anna, el museo atesora una valiosa muestra de piezas históricas, fotografías de época, medallas, objetos cotidianos y obras de arte vinculadas al desarrollo del distrito, incluyendo una colección casi completa del escritor local César Aira.

Un crisol moderno: Del polo textil a la «Pequeña Corea»

La identidad de Flores no se quedó estancada en el siglo XIX. Hoy, el distrito es sinónimo del fenomenal polo comercial de indumentaria de la Avenida Avellaneda, un motor económico que atrae multitudes cada semana.

En paralelo, la zona sur del barrio (alrededor de la avenida Carabobo) consolidó la llamada «Pequeña Corea» (o Baek-gu). La colectividad asiática, asentada hace más de 60 años, transformó el paisaje urbano con iglesias evangélicas metodistas, la réplica de la histórica pagoda Dabotap en la Plaza del Ángel Gris, e icónicos restaurantes de primer nivel como Una canción coreana y Casa Feliz.