La conducción institucional de los letrados porteños marcó un hito sin precedentes este lunes. Alejandra García asumió formalmente la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), convirtiéndose en la primera mujer en liderar la entidad en sus más de 40 años de historia.

García, quien venía de desempeñarse como prosecretaria general y coordinadora Legal y Técnica, encabezó la lista oficialista Unidad en Defensa de la Abogacía. Tras lograr un contundente triunfo en las elecciones de abril (donde obtuvo casi el 50% de los votos, duplicando a la segunda fuerza), recibió el mando de manos del presidente saliente, Ricardo Gil Lavedra, cerrando así su ciclo de cuatro años de gestión.

Fuerte respaldo institucional en la asunción

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la histórica sede de la Avenida Corrientes 1441, ante la presencia de más de 900 personas. El evento logró reunir a un amplio arco de referentes del ámbito judicial y político.

Entre los asistentes más destacados se encontraron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahíques; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ), Inés Weimberg; y los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barrotaveña.

En su primer discurso oficial, García evitó los personalismos y dedicó el logro a sus colegas: «El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio no puede entenderse como un hecho individual. Es el resultado de un camino construido por muchas abogadas que participaron, trabajaron y sostuvieron espacios».

Críticas al sistema judicial y reclamo por las vacantes

Ante la atenta mirada de los magistrados, la flamante presidenta delineó los ejes combativos de lo que será su gestión, poniendo el foco en el deterioro de la imagen de la Justicia y la paralización en los nombramientos.

Lobby vs. Ejercicio Profesional: García fue tajante al señalar que la representación de intereses legítimos no debe confundirse con actividades de lobby, anunciando que buscará delimitar claramente esa diferencia para proteger el ejercicio de la abogacía.

García fue tajante al señalar que la representación de intereses legítimos no debe confundirse con actividades de lobby, anunciando que buscará delimitar claramente esa diferencia para proteger el ejercicio de la abogacía. Credibilidad en jaque: «La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública. La reconstrucción de la confianza exige mucho más que declaraciones», sentenció.

«La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública. La reconstrucción de la confianza exige mucho más que declaraciones», sentenció. Reclamo por las vacantes: En sintonía con la gestión de Gil Lavedra, exigió que la cobertura de cargos en los juzgados «no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales», recordando que es un derecho ciudadano acceder a una justicia eficaz.

Otro hito paralelo: Renovación en el Colegio de Abogados de la Ciudad

La ola de liderazgo femenino en el ámbito jurídico porteño fue doble esta semana. En paralelo a la asunción en el CPACF, el tradicional Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también renovó sus autoridades durante su Asamblea General Ordinaria.

Allí fue elegida María Fernanda Mierez como la nueva presidenta del directorio. Mierez, actual socia del prestigioso estudio Beccar Varela y co-chair del Comité de Derechos Humanos de la International Bar Association, estará acompañada por Luis Bullrich como vicepresidente, Cristian Fox como secretario y Miguel del Pino en el rol de tesorero.