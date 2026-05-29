La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) decidió ponerle un freno definitivo a una de las infracciones más recurrentes y peligrosas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana, el organismo desplegó una serie de operativos sorpresa en la Autopista Panamericana y la Autopista Buenos Aires – La Plata para sancionar a los conductores que circulan por la banquina.

El uso de este carril de emergencia para adelantarse en el tránsito está expresamente prohibido por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito. Quienes sean detectados realizando esta maniobra son detenidos en el momento y reciben severas multas e inhabilitaciones.

¿Cómo funciona el esquema para cazar a los infractores?

Para evitar que los conductores eludan los controles, la ANSV diseñó un dispositivo que articula dos modalidades de vigilancia simultánea:

Patrullajes dinámicos: Agentes a bordo de motocicletas del organismo recorren constantemente los distintos tramos de las autopistas para detectar infractores en pleno movimiento.

Agentes a bordo de motocicletas del organismo recorren constantemente los distintos tramos de las autopistas para detectar infractores en pleno movimiento. Puestos fijos: Se instalan patrullas estratégicamente ubicadas para interceptar y notificar a quienes vienen circulando por la banquina.

La efectividad de la medida ya comenzó a notarse. En la autopista Panamericana se registró una drástica reducción de esta conducta desde el inicio del operativo. Por su parte, en la Autopista Buenos Aires – La Plata, la sorpresa de los conductores fue tal que rápidamente comenzaron a grabar a los agentes motorizados, viralizando las imágenes en las redes sociales y generando un fuerte efecto disuasorio.

Alcoholemia récord y multa millonaria en el peaje Hudson

En paralelo a la caza de «banquineros», los controles nocturnos de la ANSV siguen arrojando resultados alarmantes respecto al consumo de alcohol al volante.

Durante la madrugada, en la Base Operativa Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata, los agentes detuvieron a un hombre de 42 años que arrojó 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre (más del doble del límite legal tolerado en jurisdicciones no adheridas al alcohol cero).

Al verificar sus datos, el personal de tránsito descubrió un historial gravísimo:

El conductor no llevaba su licencia física.

El sistema confirmó que su registro estaba inhabilitado por una alcoholemia positiva previa .

. Por su condición de reincidente, enfrentar una multa que asciende a $2.215.000 y una inhabilitación que definirá la Justicia.

Este caso no fue una excepción. Durante esa misma jornada en el peaje Hudson, la ANSV fiscalizó 238 vehículos, labró 26 actas de infracción, detectó 23 casos de alcoholemia positiva y retuvo 20 licencias de conducir, reafirmando la necesidad de mantener estos controles de forma diaria y estricta en el Área Metropolitana.