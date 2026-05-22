Por Mariano Reverdito

Ringo Bonavena fue asesinado de un certero disparo en el pecho hace exactamente 50 años, el 22 de mayo de 1976, en la ciudad de Reno, Nevada. Su absurda muerte a los 33 años paralizó a la Argentina y obligó a organizar un velatorio de máxima seguridad en el mítico Luna Park, donde más de 150.000 personas despidieron los restos del pugilista más taquillero de nuestra historia.

En este aniversario cerrado, reconstruimos los números fríos que consolidaron su mito en el cuadrilátero, dejando un historial arrollador de 58 victorias (45 resueltas por nocaut) y apenas 9 derrotas.

La histórica marca de Ringo Bonavena frente a Ali y Peralta

Antes del final trágico, el ídolo de Parque Patricios rompió absolutamente todos los esquemas económicos y de rating del deporte nacional. Su enfrentamiento de 1965 contra Gregorio «Goyo» Peralta por el título argentino de los pesados destrozó las taquillas porteñas.

Los datos duros de aquella velada siguen invictos en la historia nacional:

Récord de asistencia: 25.236 boletos vendidos reventaron la capacidad del Luna Park.

25.236 boletos vendidos reventaron la capacidad del Luna Park. Recaudación astronómica: Más de 13 millones de pesos moneda nacional (aproximadamente u$s 55.000 de la época).

El otro gran pico de impacto ocurrió el 7 de diciembre de 1970 en el Madison Square Garden contra Muhammad Ali. La transmisión televisiva superó los límites conocidos y alcanzó los 79,3 puntos de rating en nuestro país.

Fanatismo extremo y billetera abierta por Huracán

Su devoción por el «Globo» trascendió la tribuna y llegó directamente a la tesorería del club. En 1972, compró de su propio bolsillo el pase del jugador Daniel Willington (en ocho millones de pesos) para reforzar al plantel principal.

Un año más tarde, celebró junto al plantel de César Luis Menotti la obtención del Torneo Metropolitano de 1973. Hoy, a medio siglo exacto de su asesinato, la figura inabarcable de Ringo sigue intacta en el asfalto de la «Quema».