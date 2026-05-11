Una excelente noticia para los miles de pasajeros que utilizan a diario el ferrocarril: desde este lunes 11 de mayo, los trenes de la línea Mitre dejaron de estar obligados a ingresar a las estaciones terminales a una velocidad máxima de apenas 5 km/h.

La restricción, que generaba demoras en el tramo final del viaje, fue eliminada tras la entrada en vigencia de la resolución 23/2026 de la Secretaría de Transporte, la cual derogó la antigua normativa dispuesta en 2013. Desde el primer servicio de hoy, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) confirmó que los nuevos esquemas de velocidad ya están operativos.

Las nuevas velocidades de ingreso a las cabeceras

Con la eliminación de la restricción histórica, los ingresos a las principales estaciones del corredor norte serán considerablemente más ágiles. Además, quedó eliminado el requisito de que el Jefe de Tren deba acompañar obligatoriamente al motorman en la cabina durante la llegada a la terminal.

El nuevo esquema de velocidades de los trenes de la línea Mitre quedó fijado de la siguiente manera:

Estación Terminal Nueva Velocidad Máxima Condición Técnica Retiro 20 km/h Unidades con sistema ATS activo Tigre 12 km/h Unidades con sistema ATS activo Bartolomé Mitre 12 km/h Unidades con sistema ATS activo Todas las terminales 12 km/h Para unidades que no cuenten con ATS

¿Por qué los trenes iban a 5 km/h? El fantasma de Once

La derogada resolución 1243/2013 había sido implementada como consecuencia directa del segundo accidente de la estación Once, ocurrido en octubre de 2013. En aquel siniestro, una formación del Sarmiento colisionó contra los paragolpes tras ingresar a una velocidad superior a la permitida.

Para evitar nuevos episodios y ante la falta de dispositivos de frenado automático en aquel momento, se fijó el límite precautorio de 5 km/h para las líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza y el Tren de la Costa.

Sin embargo, la Secretaría de Transporte argumentó que ese contexto «excepcional» ya fue superado tecnológica y procedimentalmente. Hoy, las formaciones cuentan con el sistema ATS (Automatic Train Stop), un mecanismo de seguridad que frena el tren automáticamente si se superan los límites de velocidad o se cruza una señal en rojo, haciendo innecesaria la restricción manual extrema.

Lo que viene: Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa

El alivio en los tiempos de viaje que hoy experimentan los pasajeros de los trenes de la línea Mitre pronto se extenderá a otros ramales.

Se estima que en el transcurso de las próximas semanas se implementarán decisiones similares en las líneas Sarmiento, Urquiza y el Tren de la Costa. Actualmente, las autoridades y operadoras se encuentran realizando pruebas técnicas de los sistemas de frenado automático para garantizar la seguridad antes de autorizar el aumento de velocidad en esas cabeceras.