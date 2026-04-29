En una reciente y distendida entrevista televisiva matutina, el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reveló con enorme emoción que es inminente el parto de su pareja, la reconocida periodista María Belén Ludueña. El matrimonio está a la espera de la llegada de su primer hijo juntos, a quien llamarán Vito.

«Los dos estamos embarazados», expresó el alcalde porteño con evidente felicidad. Al ser consultado sobre la fecha exacta del nacimiento, indicó que podría ocurrir en cualquier momento: «Probablemente mañana, porque venimos aguantando a ver si sale. Estamos tratando de que venga natural».

La historia de amor que nació en la televisión

Durante la charla, Macri se animó a responder las preguntas y búsquedas más frecuentes que los usuarios de Google hacen sobre su vida personal. Cuando le consultaron sobre los inicios de su relación con Belén Ludueña, recordó un flechazo instantáneo: «La conocí en un programa de tele, La Lupa. Me impactó, no solo porque es lindísima, tiene una energía para mí que excede su belleza física. Es como magia».

Sin embargo, el jefe de Gobierno admitió que los primeros pasos para conquistarla no fueron nada sencillos y que incluso necesitó la intermediación de un conocido colega para que ella aceptara la invitación.

«Durante un año mucha bolilla no me dio. Y un día me aceptó. Ayudó mucho Eduardo Feinmann, porque en ese momento estaba laburando con ella y le dijo: ‘Mirá que yo lo conozco a Jorge, es buen tipo’» relató entre risas, y agregó: «Salimos a comer un mediodía. Me mató. Me dio una segunda chance, vino a comer a casa, y a partir de ahí empezamos a salir. Empezamos a convivir en la pandemia y acá estamos, ya a punto de tener a Vito».

Sobre su pareja, Macri no escatimó en elogios: «Su alegría, su energía, su frescura. Es súper espontánea, es como la ves, es transparente en el sentido de que no hay dobleces en ella».

La paternidad y el salto de Vicente López a la Ciudad

El inminente nacimiento de Vito trajo consigo profundas reflexiones sobre la familia y las segundas oportunidades. Jorge Macri confesó lo que sintió al reencontrarse con la experiencia de ser padre en esta etapa de su vida: «Me dio la sensación de que podía volver a apostar a enamorarme y a convivir. Mis hijos son lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Por eso tengo ganas de darme esa chance de nuevo con Belén».

Para cerrar, el funcionario reflexionó sobre su recorrido político, destacando su extensa gestión previa en la intendencia de Vicente López: «Los vecinos fueron muy generosos conmigo. Me dieron la posibilidad de ganar la última elección por el 64% de los votos. Más importante que cómo llegás en cualquier actividad es cómo te vas, especialmente en la política. Espero lo mismo para la ciudad».

Frente a la exigencia de su rol actual en la Ciudad de Buenos Aires, fue contundente: «Estoy feliz siendo jefe de Gobierno. Estoy convencido que hoy la gestión está dando las respuestas que la gente espera. Falta un montón y esta ciudad es súper exigente».