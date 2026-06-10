A más de un mes del regreso de los periodistas acreditados a sus funciones en la Casa de Gobierno —tras el cierre transitorio anunciado en su momento por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni—, el clima de trabajo está lejos de volver a la normalidad. Bajo el lema “Sala abierta, periodismo encerrado”, los trabajadores de prensa denuncian que las nuevas modalidades dispuestas por el Gobierno nacional impiden la cobertura real de las actividades oficiales.

Desde que se levantó la prohibición de ingreso, los accesos y desplazamientos por los pasillos de la Casa Rosada han quedado fuertemente limitados, reduciendo la función del periodista acreditado a su mínima expresión.

Las limitaciones impuestas a los acreditados

El reclamo, visibilizado recientemente en horas del mediodía por los propios trabajadores, exige respeto por la libertad de expresión y la vuelta al funcionamiento histórico de la cobertura en Balcarce 50.

Actualmente, las condiciones de trabajo presentan obstáculos tanto logísticos como periodísticos:

Aislamiento y falta de comodidades: Los comunicadores solo tienen acceso al interior de la sala de prensa, la cual actualmente funciona casi como una oficina de coworking y, según denuncian, no cuenta con estufas ni calefacción para hacer frente a las bajas temperaturas del período invernal.

Los comunicadores solo tienen acceso al interior de la sala de prensa, la cual actualmente funciona casi como una oficina de coworking y, según denuncian, para hacer frente a las bajas temperaturas del período invernal. Prohibición de circulación visual: La prensa tiene bloqueado el acceso y la vista al histórico Patio de las Palmeras . Este punto es clave para la labor periodística, ya que es el trayecto obligado de funcionarios, gobernadores, empresarios, referentes de la oposición y delegaciones diplomáticas que visitan los despachos oficiales, incluido el del Presidente.

La prensa tiene bloqueado el acceso y la vista al histórico . Este punto es clave para la labor periodística, ya que es el trayecto obligado de funcionarios, gobernadores, empresarios, referentes de la oposición y delegaciones diplomáticas que visitan los despachos oficiales, incluido el del Presidente. Zonas vedadas por internas políticas: En medio de las tensiones internas entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, los periodistas tampoco tienen permitido el acceso a la entrada del Salón Martín Fierro, sector por donde suele circular Caputo y las primeras líneas de su entorno.

Frente a un escenario donde el ejercicio de la prensa libre y el escrutinio crítico se ven acorralados por barreras físicas y normativas dentro de la propia sede del Ejecutivo, los periodistas mantienen firme su reclamo para recuperar el acceso a la información pública, recordando que, aunque la sala haya reabierto sus puertas, el periodismo sigue encerrado.