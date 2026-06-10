Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A más de un mes del regreso de los periodistas acreditados a sus funciones en la Casa de Gobierno —tras el cierre transitorio anunciado en su momento por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni—, el clima de trabajo está lejos de volver a la normalidad. Bajo el lema “Sala abierta, periodismo encerrado”, los trabajadores de prensa denuncian que las nuevas modalidades dispuestas por el Gobierno nacional impiden la cobertura real de las actividades oficiales.
Desde que se levantó la prohibición de ingreso, los accesos y desplazamientos por los pasillos de la Casa Rosada han quedado fuertemente limitados, reduciendo la función del periodista acreditado a su mínima expresión.
El reclamo, visibilizado recientemente en horas del mediodía por los propios trabajadores, exige respeto por la libertad de expresión y la vuelta al funcionamiento histórico de la cobertura en Balcarce 50.
Actualmente, las condiciones de trabajo presentan obstáculos tanto logísticos como periodísticos:
Frente a un escenario donde el ejercicio de la prensa libre y el escrutinio crítico se ven acorralados por barreras físicas y normativas dentro de la propia sede del Ejecutivo, los periodistas mantienen firme su reclamo para recuperar el acceso a la información pública, recordando que, aunque la sala haya reabierto sus puertas, el periodismo sigue encerrado.