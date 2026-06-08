El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el escenario de una importante jornada de debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión estatal. El encuentro giró en torno al rol de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al ámbito legislativo y las políticas públicas, el futuro del trabajo y la modernización del Estado.

El evento se desarrolló en el marco de la Declaración de Interés del libro «Inteligencia Artificial y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe: Experiencias y aportes para pensar una hoja de ruta regional», obra del especialista Maximiliano Campos Ríos. El acto estuvo encabezado por el autor homenajeado; la diputada y autora del proyecto de reconocimiento, Aldana Crucitta; y el Secretario Administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo.

Hacia una Legislatura impulsada por la tecnología

Durante la apertura, las autoridades porteñas dejaron en claro que la adopción tecnológica dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad institucional.

En ese sentido, Christian Gribaudo anunció avances concretos para el parlamento local: «Hemos tomado la decisión de que la Legislatura cuente con un área específica dedicada a la inteligencia artificial. No como algo decorativo, sino como una proyección a futuro». Asimismo, remarcó que esta transición siempre debe mantener una «mirada humana, porque somos nosotros quienes establecemos las reglas del juego”.

Para que la implementación de la IA en el ámbito parlamentario sea exitosa, el Secretario Administrativo detalló que debe apoyarse en tres pilares fundamentales:

La capacitación constante del personal legislativo.

La transparencia absoluta en los procesos internos.

El fácil acceso a la información para los vecinos.

Por su parte, la diputada Crucitta destacó la labor de Campos Ríos como un gran impulsor de estas temáticas en la región y subrayó la utilidad de su obra: «Este libro reúne herramientas de acceso público y explica cómo a futuro podemos llegar a aplicarlas en las políticas públicas».

El nuevo paradigma: de lo tangible a los datos

Al tomar la palabra, Maximiliano Campos Ríos ofreció un análisis profundo sobre cómo la tecnología está reconfigurando el mercado laboral y las dinámicas socioeconómicas. «El mundo cambió en los últimos treinta años de forma disruptiva, es demasiado veloz», advirtió.

Para graficar este salto, el autor utilizó como ejemplo el ranking de las mayores fortunas de Forbes 2026, señalando que en el nuevo orden económico «lo que predomina hoy es algo intangible: los datos, las bases de datos».

En el ámbito de la gestión pública, el libro de Campos Ríos propone utilizar la IA para anticipar problemas sociales, optimizar procesos internos y elevar la calidad de los servicios. En el plano puramente legislativo, destaca su potencial para auditar contrataciones públicas, optimizar el gasto, detectar fraudes, mitigar riesgos de corrupción y automatizar tareas administrativas que consumen tiempo valioso.

Casos de éxito: la IA en los parlamentos del mundo

Para ilustrar que estas transformaciones ya no son ciencia ficción, durante la jornada se expusieron distintos ejemplos internacionales de integración tecnológica en las políticas públicas:

Brasil: La Cámara de Diputados desarrolló «Ulysses», un asistente de IA capaz de redactar borradores de proyectos, analizar iniciativas y buscar antecedentes en el historial parlamentario.

La Cámara de Diputados desarrolló «Ulysses», un asistente de IA capaz de redactar borradores de proyectos, analizar iniciativas y buscar antecedentes en el historial parlamentario. Chile: El Senado incorporó herramientas de automatización e inteligencia documental para la búsqueda, clasificación y recuperación eficiente de expedientes administrativos.

El Senado incorporó herramientas de automatización e inteligencia documental para la búsqueda, clasificación y recuperación eficiente de expedientes administrativos. Unión Europea: El Parlamento avanzó en el uso de IA para el análisis legislativo complejo y la gestión documental a escala multilingüe.

El Parlamento avanzó en el uso de IA para el análisis legislativo complejo y la gestión documental a escala multilingüe. Reino Unido: El Estado implementó un chatbot de atención ciudadana que orienta a la población para acceder a servicios y realizar trámites de forma ágil.

«La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos. Viene a multiplicar y a potenciar aquello que sabemos hacer, si aprendemos a trabajar con ella. No tengamos miedo», concluyó Campos Ríos, invitando a los presentes a descargar su libro de manera gratuita a través del portal oficial del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).