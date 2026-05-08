El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio el paso final para la implementación del Nuevo Trambús, el primer servicio de colectivos eléctricos transversales propio del distrito. Según se publicó en el Boletín Oficial, la «operación integral» de la traza inicial (Línea T1) fue adjudicada a la empresa Transporte Lope de Vega S.A., una subsidiaria del poderoso Grupo Dota.

La licitación, que había comenzado en febrero con un presupuesto estimado de 90 mil millones de pesos, finalmente se cerró por un monto total de 62 mil millones de pesos.

Si bien existía la posibilidad de que el Estado porteño administrara directamente los 52 colectivos eléctricos (que son de su propiedad y se entregan en comodato), fuentes del Ministerio de Infraestructura explicaron que optaron por el modelo privado buscando «la oferta más competitiva».

Frecuencias de 24 horas: Cómo funcionará el servicio

Una de las grandes novedades del Nuevo Trambús es que funcionará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, de lunes a lunes, algo clave para la conectividad nocturna de la Ciudad.

La flota de 52 vehículos eléctricos cero emisiones operará bajo el siguiente esquema de frecuencias:

Días / Horarios Frecuencia estimada Días hábiles (Horario Pico) Cada 4 a 5 minutos Madrugada (00:00 a 04:00 hs) Cada 30 minutos Madrugada (04:00 a 06:00 hs) Cada 15 minutos Sábados 60% del servicio de un día hábil Domingos y Feriados 35% del servicio de un día hábil

Recorrido de la Línea T1 y avance de obras

El primer trayecto formal del servicio, denominado Línea T1, unirá el sur con el norte de la Ciudad en un recorrido de aproximadamente 19 kilómetros entre Nueva Pompeya y el Aeroparque Jorge Newbery.

La traza atravesará arterias fundamentales como las avenidas Sáenz, Perito Moreno, La Plata, Rivadavia, Acoyte, Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo, Del Libertador, Lugones y la Costanera Rafael Obligado. (A futuro, se proyecta una Línea T2 que unirá Pompeya con Belgrano).

Para que el Nuevo Trambús pueda comenzar a rodar a fines de este 2026, el GCBA ya acelera las obras de infraestructura. «Ya estamos haciendo 22 de los 32 paradores laterales y 16 de los 18 centrales», indicaron desde el Ministerio de Infraestructura.

Este mismo mes comenzará la construcción de los llamados «paradores icónicos» (adjudicados a Bencen Construcciones), que serán estaciones de mayor tamaño que permitirán la combinación directa con la red de Subte y contarán con servicios adicionales como estacionamiento seguro para bicicletas.