El Presupuesto Ciudad de Buenos Aires sufrirá una fuerte modificación tras aprobarse una ampliación del 15,5% para el ejercicio 2026. La Legislatura porteña validó este incremento debido al desborde de las proyecciones inflacionarias originales, lo que obligará a readecuar de forma urgente las partidas destinadas a salarios públicos, seguridad, obras urbanas y el mantenimiento general de la Capital.

¿En qué se gastará la ampliación del Presupuesto Ciudad de Buenos Aires?

El incremento toma como base los 17,4 billones de pesos aprobados a finales del año pasado. Frente a una inflación acumulada que alcanzó el 11,6% en abril de 2026, la pauta anual estimada debió recalcularse hacia un 29,1%, dejando obsoleta la previsión inicial del 10,1% y golpeando directamente el costo de los servicios esenciales.

Los nuevos fondos se financiarán principalmente a través del bolsillo de los contribuyentes, mediante una mayor recaudación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos, patentes y gravámenes inmobiliarios. También se sumarán los recursos captados por la moratoria de la Ley 6.842.

El nuevo esquema de erogaciones priorizará los siguientes rubros críticos para la gestión urbana:

Aumento de paritarias: Fondos destinados a cubrir el impacto de los acuerdos salariales del personal estatal.

Fondos destinados a cubrir el impacto de los acuerdos salariales del personal estatal. Mantenimiento del espacio público: Inyección de dinero para los servicios de limpieza, seguridad comunal, reparaciones y movilidad.

Inyección de dinero para los servicios de limpieza, seguridad comunal, reparaciones y movilidad. Insumos básicos: Fortalecimiento en la compra de bienes de consumo indispensables para hospitales públicos y escuelas.

Fortalecimiento en la compra de bienes de consumo indispensables para hospitales públicos y escuelas. Actualización de multas: Se autorizó ampliar la emisión de Letras del Tesoro y se fijó el valor de las Unidades de Compra y de Multa en $550.

Adhesión al RIGI e incentivos para medianas empresas

Durante la misma sesión ordinaria, los diputados porteños sancionaron la adhesión de la Capital Federal al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), regulado por la Ley nacional 27.742.

En sintonía con esta medida, se aprobó la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones propio de la Ciudad. El oficialismo defendió las leyes argumentando que buscan garantizar la sustentabilidad fiscal ante el cambio de las variables macroeconómicas.