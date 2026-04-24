La Feria del Libro de Buenos Aires siempre es un escenario donde la cultura y la coyuntura política se cruzan. La inauguración oficial de su histórica 50° edición no fue la excepción: el evento más importante del año para el sector editorial abrió sus puertas en La Rural con un emotivo show musical de Fito Páez, pero también con fuertes cruces ideológicos.

Durante el acto de apertura, los discursos oficiales estuvieron marcados por la tensión. Christian Rainone, presidente de la Feria, advirtió sobre la delicada situación del sector tras la caída en las ventas y reclamó soluciones para el ecosistema de las librerías. Por su parte, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, recibió expresiones de rechazo y abucheos por parte del público presente al defender el rumbo de la gestión del Gobierno nacional, aunque destacó como «un récord histórico» el aumento de los fondos destinados a la CONABIP para las bibliotecas populares.

Guía completa para visitar la Feria del Libro 2026

Más allá del clima político de la apertura, el evento ya está en marcha y espera recibir a más de un millón de visitantes hasta su gran cierre el próximo 11 de mayo de 2026.

Llegar a La Rural es súper fácil; si vas desde el centro o desde barrios como Flores, la opción más directa es tomar la red de Subte y bajarse directamente en la estación Plaza Italia (Línea D).

Anotá los datos clave para planificar tu visita:

Días Horarios de apertura Valor de la entrada Lunes a jueves 14:00 a 22:00 hs. $8.000 Viernes, fines de semana y feriados 13:00 a 22:00 hs. $12.000

El dato extra: Todos los visitantes que adquieran su ticket (online o en boletería) reciben automáticamente un chequelibro de $12.000, además de cupones de descuento equivalentes al valor de la entrada para usar en todos los stands del predio.

¿Quiénes pueden entrar gratis?

Para esta edición aniversario, que tiene a Perú como país Invitado de Honor, la organización dispuso un beneficio extra para aliviar el bolsillo: el acceso es totalmente gratuito de lunes a jueves a partir de las 20:00 horas (exceptuando el lunes 11 de mayo).

Además, los siguientes grupos cuentan con pase libre permanente o en días específicos, presentando la documentación correspondiente en los molinetes (sin necesidad de hacer trámites online previos):