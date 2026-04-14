La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una medida que cambiará la rutina de pago de todos los porteños. A partir de abril de este 2026, el organismo implementará el proceso de emisión y distribución de boletas exclusivamente en formato digital.

Esto significa el fin de la tradicional boleta impresa que llegaba por debajo de la puerta. Desde ahora, los contribuyentes deberán acceder a sus comprobantes de manera online y abonarlos a través de los medios de pago electrónicos o presenciales habituales.

El impacto de la despapelización en la Ciudad

Esta medida avanza sobre un cambio de hábito que los porteños ya venían adoptando por cuenta propia. Según datos oficiales, el 66% de los contribuyentes de Patentes y el 63% de los de Inmobiliario/ABL ya gestionaban sus pagos de forma digital.

Con esta decisión definitiva, AGIP completa su paso hacia la despapelización total, una política sustentable que además le representará a la Ciudad un ahorro de $3.900 millones anuales en gastos de impresión y distribución.

¿Cómo acceder a tu boleta a partir de ahora?

Para que nadie se atrase con sus obligaciones, la Ciudad habilitó múltiples canales rápidos y sencillos para visualizar, descargar y pagar los impuestos:

Método de Consulta ¿Cómo hacer el trámite? Página Web de AGIP Ingresá a agip.gob.ar, sección «Pagos-Consulta de Boletas». Con tu número de partida vas a poder descargarla o pagarla directo. Envío por Mail Desde el Portal del Contribuyente, elegí «Adhesión a la Boleta Electrónica». Te llega todos los meses al correo electrónico sin tener que buscarla. Home Banking La boleta aparecerá vinculada automáticamente en la plataforma de tu banco, lista para abonar. Atención Presencial Quienes no manejen la tecnología pueden pedirla presencialmente en las sedes comunales, donde recibirán orientación.

Cronograma: ¿Cuándo arranca el nuevo sistema?

La transición hacia la boleta digital comenzará a regir a partir de la cuarta (4) cuota del Impuesto Inmobiliario/ABL, para luego extenderse progresivamente al resto de los impuestos porteños.

Las boletas de esta cuarta cuota estarán disponibles en la web oficial de AGIP y en las redes de Home Banking a partir del 1° de abril. Es importante recordar que el vencimiento de esta cuota está programado para el próximo 21 de abril, aplicando a todas las partidas y modalidades de pago.