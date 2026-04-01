Calendario completo del Mundial 2026: Días, horarios y estadios de todos los partidos
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La cuenta regresiva está en marcha. El calendario completo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene todos los nombres de sus 48 competidores definidos.
Con la finalización de los últimos repechajes internacionales, las plazas finales fueron ocupadas por Suecia, Turquía, Bosnia, República Checa, República Democrática del Congo e Irak. Todo está listo para la cita máxima del fútbol.
¿Cómo quedaron conformados los 12 Grupos?
La nueva modalidad del torneo divide a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos cada uno:
Grupo
Selecciones
A
México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
B
Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
C
Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
D
Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
E
Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
F
Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
G
Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
H
España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
I
Francia, Senegal, Noruega e Irak
J
Argentina, Argelia, Austria y Jordania
K
Portugal, Uzbekistán, Colombia y Rep. Democrática del Congo
L
Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
El camino de la Selección Argentina en el Grupo J
Para los fanáticos de la Albiceleste, el equipo integrará el Grupo J y debutará a mediados de junio. Tomá nota de los días y horarios (hora argentina):
Martes 16 de junio (22:00 hs): Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium)
Lunes 22 de junio (14:00 hs): Argentina vs. Austria (Dallas Stadium)
Sábado 27 de junio (23:00 hs): Jordania vs. Argentina (Dallas Stadium)
El Fixture Completo: Fase de Grupos
A continuación, el cronograma detallado día por día con los horarios correspondientes a la República Argentina (para el Este de EE.UU. calcular una hora menos):
Jueves, 11 de junio 2026
16:00 hs | México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
23:00 hs | Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
16:00 hs | Canadá vs. Bosnia (Grupo B) – Toronto Stadium
22:00 hs | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
16:00 hs | Qatar vs. Suiza (Grupo B) – San Francisco Bay Area Stadium
19:00 hs | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Nueva York Nueva Jersey Stadium
22:00 hs | Haití vs. Escocia (Grupo C) – Boston Stadium
01:00 hs (Domingo 14) | Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver