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Calendario completo del Mundial 2026: Días, horarios y estadios de todos los partidos

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La cuenta regresiva está en marcha. El calendario completo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene todos los nombres de sus 48 competidores definidos.

Con la finalización de los últimos repechajes internacionales, las plazas finales fueron ocupadas por Suecia, Turquía, Bosnia, República Checa, República Democrática del Congo e Irak. Todo está listo para la cita máxima del fútbol.

¿Cómo quedaron conformados los 12 Grupos?

La nueva modalidad del torneo divide a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos cada uno:

GrupoSelecciones
AMéxico, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
BCanadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
CBrasil, Marruecos, Haití y Escocia
DEstados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
EAlemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
FPaíses Bajos, Japón, Túnez y Suecia
GBélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
HEspaña, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
IFrancia, Senegal, Noruega e Irak
JArgentina, Argelia, Austria y Jordania
KPortugal, Uzbekistán, Colombia y Rep. Democrática del Congo
LInglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

El camino de la Selección Argentina en el Grupo J

Para los fanáticos de la Albiceleste, el equipo integrará el Grupo J y debutará a mediados de junio. Tomá nota de los días y horarios (hora argentina):

  • Martes 16 de junio (22:00 hs): Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium)
  • Lunes 22 de junio (14:00 hs): Argentina vs. Austria (Dallas Stadium)
  • Sábado 27 de junio (23:00 hs): Jordania vs. Argentina (Dallas Stadium)

El Fixture Completo: Fase de Grupos

A continuación, el cronograma detallado día por día con los horarios correspondientes a la República Argentina (para el Este de EE.UU. calcular una hora menos):

Jueves, 11 de junio 2026

  • 16:00 hs | México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
  • 23:00 hs | Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

  • 16:00 hs | Canadá vs. Bosnia (Grupo B) – Toronto Stadium
  • 22:00 hs | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

  • 16:00 hs | Qatar vs. Suiza (Grupo B) – San Francisco Bay Area Stadium
  • 19:00 hs | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 22:00 hs | Haití vs. Escocia (Grupo C) – Boston Stadium
  • 01:00 hs (Domingo 14) | Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver
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Domingo, 14 de junio 2026

  • 14:00 hs | Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Houston Stadium
  • 17:00 hs | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Dallas Stadium
  • 20:00 hs | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Philadelphia Stadium
  • 23:00 hs | Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

  • 13:00 hs | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Atlanta Stadium
  • 16:00 hs | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Seattle Stadium
  • 19:00 hs | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Miami Stadium
  • 22:00 hs | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

  • 16:00 hs | Francia vs. Senegal (Grupo I) – New York New Jersey Stadium
  • 19:00 hs | Irak vs. Noruega (Grupo I) – Boston Stadium
  • 22:00 hs | Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Kansas City Stadium
  • 01:00 hs (Miércoles 17) | Austria vs. Jordania (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

  • 14:00 hs | Portugal vs. Rep. Democrática del Congo (Grupo K) – Houston Stadium
  • 17:00 hs | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Dallas Stadium
  • 20:00 hs | Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Toronto Stadium
  • 23:00 hs | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

  • 13:00 hs | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Atlanta Stadium
  • 16:00 hs | Suiza vs. Bosnia (Grupo B) – Los Angeles Stadium
  • 19:00 hs | Canadá vs. Qatar (Grupo B) – BC Place Vancouver
  • 22:00 hs | México vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

  • 16:00 hs | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Seattle Stadium
  • 19:00 hs | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Boston Stadium
  • 22:00 hs | Brasil vs. Haití (Grupo C) – Philadelphia Stadium
  • 01:00 hs (Sábado 20) | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

  • 14:00 hs | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Houston Stadium
  • 17:00 hs | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Toronto Stadium
  • 21:00 hs | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) – Kansas City Stadium
  • 01:00 hs (Domingo 21) | Túnez vs. Japón (Grupo F) – Estadio Monterrey
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Domingo, 21 de junio 2026

  • 13:00 hs | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Atlanta Stadium
  • 16:00 hs | Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Los Angeles Stadium
  • 19:00 hs | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) – Miami Stadium
  • 22:00 hs | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) – BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

  • 14:00 hs | Argentina vs. Austria (Grupo J) – Dallas Stadium
  • 18:00 hs | Francia vs. Irak (Grupo I) – Philadelphia Stadium
  • 21:00 hs | Noruega vs. Senegal (Grupo I) – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 00:00 hs (Martes 23) | Jordania vs. Argelia (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

  • 14:00 hs | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Houston Stadium
  • 17:00 hs | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Boston Stadium
  • 20:00 hs | Panamá vs. Croacia (Grupo L) – Toronto Stadium
  • 23:00 hs | Colombia vs. Rep. Democrática del Congo (Grupo K) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

  • 16:00 hs | Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver
  • 16:00 hs | Bosnia vs. Qatar (Grupo B) – Seattle Stadium
  • 19:00 hs | Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Miami Stadium
  • 19:00 hs | Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Atlanta Stadium
  • 22:00 hs | República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
  • 22:00 hs | Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

  • 17:00 hs | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – New York New Jersey Stadium
  • 17:00 hs | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Philadelphia Stadium
  • 20:00 hs | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Kansas City Stadium
  • 20:00 hs | Japón vs. Suecia (Grupo F) – Dallas Stadium
  • 23:00 hs | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Los Angeles Stadium
  • 23:00 hs | Paraguay vs. Australia (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

  • 16:00 hs | Noruega vs. Francia (Grupo I) – Boston Stadium
  • 16:00 hs | Senegal vs. Irak (Grupo I) – Toronto Stadium
  • 21:00 hs | Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara
  • 21:00 hs | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Houston Stadium
  • 00:00 hs (Sábado 27) | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver
  • 00:00 hs (Sábado 27) | Egipto vs. Irán (Grupo G) – Seattle Stadium
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Sábado, 27 de junio 2026

  • 18:00 hs | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – New York New Jersey Stadium
  • 18:00 hs | Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Philadelphia Stadium
  • 20:30 hs | Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Miami Stadium
  • 20:30 hs | Rep. Democrática del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Atlanta Stadium
  • 23:00 hs | Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Dallas Stadium
  • 23:00 hs | Argelia vs. Austria (Grupo J) – Kansas Stadium

Fase Final: 16avos de Final

  • Domingo 28 de junio: 16:00 hs – 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Los Angeles)
  • Lunes 29 de junio: * 14:00 hs – 1º Grupo E vs 2º Grupo F (Houston)
    • 17:30 hs – 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Boston)
    • 22:00 hs – 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Monterrey)
  • Martes 30 de junio: * 14:00 hs – 2º Grupo E vs 2º Grupo I (Dallas)
    • 18:00 hs – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (NY/NJ)
    • 22:00 hs – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (CDMX)
  • Miércoles 1 de julio: * 13:00 hs – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Atlanta)
    • 17:00 hs – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Seattle)
    • 21:00 hs – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (San Francisco)
  • Jueves 2 de julio: * Partido 83 – 2º Grupo K vs 2º Grupo L (Toronto)
    • Partido 84 – 1º Grupo H vs 2º Grupo J (Los Angeles)
    • Partido 85 – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (Vancouver)
  • Viernes 3 de julio: * 15:00 hs – 2º Grupo D vs 2º Grupo G (Dallas)
    • 19:00 hs – 1º Grupo J vs 2º Grupo H (Miami)
    • 22:30 hs – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Kansas City)

Octavos de Final

  • Sábado 4 de julio: 14:00 hs (Houston) / 18:00 hs (Philadelphia)
  • Domingo 5 de julio: 17:00 hs (NY/NJ) / 21:00 hs (Ciudad de México)
  • Lunes 6 de julio: 16:00 hs (Dallas) / 21:00 hs (Seattle)
  • Martes 7 de julio: 13:00 hs (Atlanta) / 17:00 hs (Vancouver)

Cuartos de Final

  • Jueves 9 de julio: 17:00 hs (Boston)
  • Viernes 10 de julio: 16:00 hs (Los Angeles)
  • Sábado 11 de julio: 18:00 hs (Miami) / 22:00 hs (Kansas City)

Semifinales

  • Martes 14 de julio (16:00 hs): Dallas Stadium
  • Miércoles 15 de julio (16:00 hs): Atlanta Stadium

Tercer Puesto y Gran Final

  • Tercer Puesto: Sábado 18 de julio (18:00 hs) en el Miami Stadium.
  • Final del Mundial 2026: Domingo 19 de julio (16:00 hs de Argentina) en el espectacular New York New Jersey Stadium.
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