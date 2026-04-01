La cuenta regresiva está en marcha. El calendario completo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene todos los nombres de sus 48 competidores definidos.

Con la finalización de los últimos repechajes internacionales, las plazas finales fueron ocupadas por Suecia, Turquía, Bosnia, República Checa, República Democrática del Congo e Irak. Todo está listo para la cita máxima del fútbol.

¿Cómo quedaron conformados los 12 Grupos?

La nueva modalidad del torneo divide a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos cada uno:

Grupo Selecciones A México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa B Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina C Brasil, Marruecos, Haití y Escocia D Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía E Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador F Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia G Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda H España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay I Francia, Senegal, Noruega e Irak J Argentina, Argelia, Austria y Jordania K Portugal, Uzbekistán, Colombia y Rep. Democrática del Congo L Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

El camino de la Selección Argentina en el Grupo J

Para los fanáticos de la Albiceleste, el equipo integrará el Grupo J y debutará a mediados de junio. Tomá nota de los días y horarios (hora argentina):

Martes 16 de junio (22:00 hs): Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium)

Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium) Lunes 22 de junio (14:00 hs): Argentina vs. Austria (Dallas Stadium)

Argentina vs. Austria (Dallas Stadium) Sábado 27 de junio (23:00 hs): Jordania vs. Argentina (Dallas Stadium)

El Fixture Completo: Fase de Grupos

A continuación, el cronograma detallado día por día con los horarios correspondientes a la República Argentina (para el Este de EE.UU. calcular una hora menos):

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 hs | México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México

23:00 hs | Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 hs | Canadá vs. Bosnia (Grupo B) – Toronto Stadium

22:00 hs | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

16:00 hs | Qatar vs. Suiza (Grupo B) – San Francisco Bay Area Stadium

19:00 hs | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Nueva York Nueva Jersey Stadium

22:00 hs | Haití vs. Escocia (Grupo C) – Boston Stadium

01:00 hs (Domingo 14) | Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 hs | Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Houston Stadium

17:00 hs | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Dallas Stadium

20:00 hs | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Philadelphia Stadium

23:00 hs | Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 hs | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Atlanta Stadium

16:00 hs | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Seattle Stadium

19:00 hs | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Miami Stadium

22:00 hs | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

16:00 hs | Francia vs. Senegal (Grupo I) – New York New Jersey Stadium

19:00 hs | Irak vs. Noruega (Grupo I) – Boston Stadium

22:00 hs | Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Kansas City Stadium

01:00 hs (Miércoles 17) | Austria vs. Jordania (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

14:00 hs | Portugal vs. Rep. Democrática del Congo (Grupo K) – Houston Stadium

17:00 hs | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Dallas Stadium

20:00 hs | Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Toronto Stadium

23:00 hs | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 hs | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Atlanta Stadium

16:00 hs | Suiza vs. Bosnia (Grupo B) – Los Angeles Stadium

19:00 hs | Canadá vs. Qatar (Grupo B) – BC Place Vancouver

22:00 hs | México vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 hs | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Seattle Stadium

19:00 hs | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Boston Stadium

22:00 hs | Brasil vs. Haití (Grupo C) – Philadelphia Stadium

01:00 hs (Sábado 20) | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 hs | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Houston Stadium

17:00 hs | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Toronto Stadium

21:00 hs | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) – Kansas City Stadium

01:00 hs (Domingo 21) | Túnez vs. Japón (Grupo F) – Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 hs | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Atlanta Stadium

16:00 hs | Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Los Angeles Stadium

19:00 hs | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) – Miami Stadium

22:00 hs | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) – BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

14:00 hs | Argentina vs. Austria (Grupo J) – Dallas Stadium

18:00 hs | Francia vs. Irak (Grupo I) – Philadelphia Stadium

21:00 hs | Noruega vs. Senegal (Grupo I) – Nueva York Nueva Jersey Stadium

00:00 hs (Martes 23) | Jordania vs. Argelia (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

14:00 hs | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Houston Stadium

17:00 hs | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Boston Stadium

20:00 hs | Panamá vs. Croacia (Grupo L) – Toronto Stadium

23:00 hs | Colombia vs. Rep. Democrática del Congo (Grupo K) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

16:00 hs | Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver

16:00 hs | Bosnia vs. Qatar (Grupo B) – Seattle Stadium

19:00 hs | Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Miami Stadium

19:00 hs | Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Atlanta Stadium

22:00 hs | República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México

22:00 hs | Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 hs | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – New York New Jersey Stadium

17:00 hs | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Philadelphia Stadium

20:00 hs | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Kansas City Stadium

20:00 hs | Japón vs. Suecia (Grupo F) – Dallas Stadium

23:00 hs | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Los Angeles Stadium

23:00 hs | Paraguay vs. Australia (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 hs | Noruega vs. Francia (Grupo I) – Boston Stadium

16:00 hs | Senegal vs. Irak (Grupo I) – Toronto Stadium

21:00 hs | Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara

21:00 hs | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Houston Stadium

00:00 hs (Sábado 27) | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver

00:00 hs (Sábado 27) | Egipto vs. Irán (Grupo G) – Seattle Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 hs | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – New York New Jersey Stadium

18:00 hs | Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Philadelphia Stadium

20:30 hs | Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Miami Stadium

20:30 hs | Rep. Democrática del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Atlanta Stadium

23:00 hs | Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Dallas Stadium

23:00 hs | Argelia vs. Austria (Grupo J) – Kansas Stadium

Fase Final: 16avos de Final

Domingo 28 de junio: 16:00 hs – 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Los Angeles)

16:00 hs – 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Los Angeles) Lunes 29 de junio: * 14:00 hs – 1º Grupo E vs 2º Grupo F (Houston) 17:30 hs – 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Boston) 22:00 hs – 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Monterrey)

* 14:00 hs – 1º Grupo E vs 2º Grupo F (Houston) Martes 30 de junio: * 14:00 hs – 2º Grupo E vs 2º Grupo I (Dallas) 18:00 hs – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (NY/NJ) 22:00 hs – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (CDMX)

* 14:00 hs – 2º Grupo E vs 2º Grupo I (Dallas) Miércoles 1 de julio: * 13:00 hs – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Atlanta) 17:00 hs – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Seattle) 21:00 hs – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (San Francisco)

* 13:00 hs – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Atlanta) Jueves 2 de julio: * Partido 83 – 2º Grupo K vs 2º Grupo L (Toronto) Partido 84 – 1º Grupo H vs 2º Grupo J (Los Angeles) Partido 85 – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (Vancouver)

* Partido 83 – 2º Grupo K vs 2º Grupo L (Toronto) Viernes 3 de julio: * 15:00 hs – 2º Grupo D vs 2º Grupo G (Dallas) 19:00 hs – 1º Grupo J vs 2º Grupo H (Miami) 22:30 hs – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Kansas City)

* 15:00 hs – 2º Grupo D vs 2º Grupo G (Dallas)

Octavos de Final

Sábado 4 de julio: 14:00 hs (Houston) / 18:00 hs (Philadelphia)

14:00 hs (Houston) / 18:00 hs (Philadelphia) Domingo 5 de julio: 17:00 hs (NY/NJ) / 21:00 hs (Ciudad de México)

17:00 hs (NY/NJ) / 21:00 hs (Ciudad de México) Lunes 6 de julio: 16:00 hs (Dallas) / 21:00 hs (Seattle)

16:00 hs (Dallas) / 21:00 hs (Seattle) Martes 7 de julio: 13:00 hs (Atlanta) / 17:00 hs (Vancouver)

Cuartos de Final

Jueves 9 de julio: 17:00 hs (Boston)

17:00 hs (Boston) Viernes 10 de julio: 16:00 hs (Los Angeles)

16:00 hs (Los Angeles) Sábado 11 de julio: 18:00 hs (Miami) / 22:00 hs (Kansas City)

Semifinales

Martes 14 de julio (16:00 hs): Dallas Stadium

Dallas Stadium Miércoles 15 de julio (16:00 hs): Atlanta Stadium

Tercer Puesto y Gran Final