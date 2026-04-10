La novela por la construcción de la Línea F del Subte suma un nuevo capítulo de demoras. El Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, emitió una circular oficial reprogramando la fecha de apertura de sobres de la esperada licitación: la fecha original del 22 de abril pasó para el próximo 14 de julio.

Esta dilatación en los plazos no obedece a una falta de interés del sector privado. Por el contrario, una veintena de consorcios nacionales e internacionales ya manifestaron su intención de participar en el proyecto.

¿Por qué se demoró la apertura de sobres?

El freno temporal responde a un pedido expreso de algunas de las firmas contratistas interesadas, quienes solicitaron una prórroga para poder alistar y analizar la compleja documentación requerida.

Los consorcios reclamaron que, actualmente, no cuentan con una «definición precisa del alcance de la licitación» y exigieron que el Gobierno entregue toda la información digital en formatos editables y con mayor nivel de detalle para poder estimar correctamente las enormes cantidades de obra a ejecutar. Cabe recordar que esta licitación abarca la ingeniería, construcción y equipamiento, pero excluye la compra de trenes y sistemas de comunicación.

Financiamiento millonario, expropiaciones y cambios en SBASE

Mientras los plazos de licitación se estiran, el Ejecutivo porteño aceleró en el plano legislativo enviando dos proyectos clave vinculados a la Línea F del Subte:

Pedido de Deuda: Una autorización para endeudarse hasta por US$ 1.350 millones para costear íntegramente la ingeniería, construcción y equipamiento de la traza. Expropiaciones y quita de poder a SBASE: Un proyecto para expropiar los inmuebles y subsuelos necesarios para los accesos a las estaciones. Este texto incluye una polémica modificación a la Ley 670, ya que propone marginar a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) del proceso de licitación de las futuras líneas (F, G, H e I).

Como paso previo y preparatorio para este megaproyecto, la Ciudad ya lanzó la licitación para reorganizar el Centro de Trasbordo de Constitución, lo que implicará mudar la actual playa de regulación de colectivos bajo la autopista para hacerle lugar a los obradores del futuro subte.

Cómo será el recorrido de la Línea F

Si el proyecto finalmente avanza según lo estipulado por la ley original, la nueva línea se convertirá en la traza con mayor demanda potencial de toda la red, reconfigurando por completo el transporte de superficie en la Capital.

Datos Técnicos de la Línea F Detalle del Proyecto Extensión Total 9,8 kilómetros. Recorrido General Desde Barracas hasta Palermo (eje Av. Juan de Garay, Entre Ríos/Callao y Las Heras). Cantidad de Estaciones 12 estaciones en total. Nodos de Combinación 8 estaciones conectarán con otras líneas de subte y los trenes Roca y San Martín.

Las estaciones proyectadas son: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Junín, Pueyrredón, Parque Las Heras, Ecoparque y Pacífico. A futuro, se contempla una extensión hacia el sur (estación California en Barracas) que se ejecutaría mediante un viaducto elevado debido a las complejidades del suelo cercano al Riachuelo.