El Gobierno nacional oficializó la puesta en venta de un importante inmueble ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 4615, en el barrio porteño de Caballito. Se trata del edificio de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa), un espacio que había sido cedido a la casa de estudios en 2023 y que la gestión de Javier Milei decidió intervenir y recuperar a fines del año pasado.

El proceso de remate ya se encuentra publicado en la web oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta medida se enmarca en un ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo que busca vender más de 180 inmuebles y terrenos públicos para «racionalizar el espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal».

De sede universitaria a «desarrollo inmobiliario»

El edificio de la Universidad de las Madres saldrá a subasta el próximo jueves 30 de abril con un precio base de US$ 905.000.

En la publicación oficial, la AABE lo describe como un inmueble de cuatro niveles con una tipología de «Petit Hotel», destinado ahora a proyectos de desarrollo inmobiliario. El texto detalla que actualmente el lugar se encuentra “abandonado, en regular estado de conservación y con terminaciones superficiales deterioradas”.

La historia reciente del inmueble está cargada de simbolismo. Pertenecía al Estado Mayor de la Armada y, al encontrarse en desuso, fue transferido a la UNMa en febrero de 2023 para convertirse en su sede única y permanente. El objetivo era centralizar allí la formación universitaria en derechos humanos y actividades de extensión. Sin embargo, tras la asunción de la nueva gestión y la posterior intervención judicial de la universidad, la AABE revocó la cesión.

El mapa de las subastas: De CABA a la Provincia de Buenos Aires y Córdoba

Además del caso en Caballito, la AABE mantiene abiertas otras siete subastas de tierras públicas de gran valor a lo largo del país, destacándose operaciones millonarias en el territorio bonaerense y en el interior:

Ubicación del Inmueble Uso Anterior / Características Precio Base Fecha de Subasta Caballito, CABA Ex sede de la UNMa («Petit Hotel») US$ 905.000 30 de abril de 2026 Campana, PBA 66,7 hectáreas a orillas del Río Paraná US$ 6.900.000 9 de abril de 2026 Argüello, Córdoba Casona histórica y ex Centro Cultural US$ 1.400.000 1 de abril de 2026

El terreno ubicado en la localidad bonaerense de Campana es uno de los activos más valiosos de esta tanda. Destinado a un «desarrollo productivo», cuenta con casi 67 hectáreas estratégicamente ubicadas frente al Río Paraná.

Por su parte, el lote de Córdoba (ubicado en el barrio San José de Argüello) genera controversia a nivel local, ya que alberga la antigua «Casona de Argüello». A pesar de que la propia descripción de la subasta reconoce que la propiedad de principios del siglo pasado posee «un cierto valor histórico a nivel municipal», el Gobierno avanzará con su venta orientada a un nuevo desarrollo inmobiliario privado.